Bu Parayı Ödemek Zorunlu, 2.622 Liraya Yükselecek: TÜVTÜRK'te Tepki Çeken Uygulamada Geri Adım Yok!

YÜZDE 5 FARK ALINIYOR

Yapılan muayenenin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 5 fark alınıyor. Şirket bunu ‘hizmet bedeli’ adı altında tahsil ediyor. Ancak nakit ödemelerde bu hizmet bedeli alınmıyor. Bu da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Araç sahipleri yaptıkları açıklamalarda “Randevu sistemindeki aksaklık nedeniyle gecikme zammına maruz kalıyoruz. Bu durum bizi ilgilendirmemeli. Gecikme bizden değil, TÜVTÜRK’ten kaynaklı. O halde istasyon sayısını artırın ya da mesaiye kalın. Ayrıca kredi kartları ile yapılan ödemelerden fark alınması doğru değil” ifadelerini kullanıyor.