Bu Parayı Ödemek Zorunlu, 2.622 Liraya Yükselecek: TÜVTÜRK'te Tepki Çeken Uygulamada Geri Adım Yok!
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30,6 milyonu aştı. Aracın trafiğe çıkması için zorunlu tutulan muayene işlemi ücreti ise yeni yılda yüzde 44 artacak. 30 milyonun yarısından fazlasını otomobiller oluştururken, araç sahipleri 2025’te 2.622 TL TÜVTÜRK’e muayene ücreti ödemek zorunda. Ancak kurum gecikme cezası ve kartlı ödemelerde “hizmet bedeli” adı altında yüzde 5 komisyon alıyor. Tepki toplayan ve mahkemelere taşınan konuda geri adım ise atılmıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2025 araç muayene ücretleri yüzde 44’lük artış ile otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için 1.821 liradan 2.622 liraya yükselecek. Otobüs ve kamyonlar içinse 3500 lirayı da aşacak. Araç sahiplerinin trafiğe çıkması için zorunlu olan araç muayenesinde hem fiyatlar yükselecek hem de kartlı ödemelerde yüzde 5’lik fark verecekler. Bu durumda yeni yılda araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyecekler için 131 lira gibi fazladan bir rakam karşılarına çıkacak.
Türkiye genelinde araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK bu nedenle uzun bir süredir eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Araç sahipleri, muayene sürelerinin bitmesine rağmen sistemde randevu bulamazken, kurum gecikme cezası ve kredi kartı işlemlerinde aldığı komisyon ücretlerinden geri adım atmıyor.
MUAYENE GÜNÜ ALMAK DA DERT!
Türkiye Gazetesi’nin aktardığı haberde, İstanbul’daki istasyonlarından randevu almak isteyen vatandaşlar için bekleme süresi 20 günü bulurken, Ankara ve İzmir’de bu süre 15 güne kadar çıkmış durumda. Randevu alamayan araç sahipleri, gecikme bedeline tabi tutuluyor; ayrıca, trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar.
YÜZDE 5 FARK ALINIYOR
Yapılan muayenenin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 5 fark alınıyor. Şirket bunu ‘hizmet bedeli’ adı altında tahsil ediyor. Ancak nakit ödemelerde bu hizmet bedeli alınmıyor. Bu da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Araç sahipleri yaptıkları açıklamalarda “Randevu sistemindeki aksaklık nedeniyle gecikme zammına maruz kalıyoruz. Bu durum bizi ilgilendirmemeli. Gecikme bizden değil, TÜVTÜRK’ten kaynaklı. O halde istasyon sayısını artırın ya da mesaiye kalın. Ayrıca kredi kartları ile yapılan ödemelerden fark alınması doğru değil” ifadelerini kullanıyor.
TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN TEPKİ
Tüketici dernekleri ise esnafın bankalardan kaynaklı yükselen komisyon ücretlerinden korunmak için böyle bir yola başvurduğunu ancak TÜVTÜRK için bunun kabul edilebilir olmadığının altını çiziyor. Nedeni ise araç muayene işleminin zorunlu olması. Konuyla ilgili birçok davanın ise mahkemede olduğunu kaydettiler.
TÜVTÜRK: KOMİSYON DEĞİL HİZMET BEDELİ
Konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada TÜVTÜRK, “Ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir ‘hizmet bedeli’ tahsil edilmektedir. Tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan ‘TÜVTÜRK’ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına’ dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur” demişti.