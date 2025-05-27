Bu Parayı Alanlar Radara Takılıyor: Tek Tek Tespit Edilip Tebligat Gönderilecek! 81 İlde Geçerli Olacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin yüksek gelirli ücretliler için belirlenen gelir vergisi beyan süresinin sona ermesinin ardından, beyanname yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında işlem başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
7 Nisan itibarıyla tamamlanan başvuru süreci sonrasında, 3 milyon TL’yi aşan ücret geliri elde eden ancak bildirimde bulunmayan binlerce mükellefe yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu kişiler, vergi ziyaı cezasıyla karşı karşıya.
BU MAAŞI ALANLAR RADARA GİRDİ
2024 yılına ait gelir beyannamesi için belirlenen kriterlere göre, tek işverenden 3 milyon TL’yi aşan brüt maaş alan ya da birden fazla işverenden gelir elde edip ikinci işverenden aldığı ücret 230 bin TL’yi geçen çalışanlar, 7 Nisan 2025 tarihine kadar beyanname vermekle yükümlüydü. Bu süreyi kaçıranlara yönelik denetim süreci hızla devreye alındı.
TEBLİGAT ÖNCESİ BAŞVURU ŞANSI VAR
Gelir İdaresi’nin başlattığı bildirim sürecinde, beyanname vermeyen kişilere resmi tebligat yapılmadan önce başvuru yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “pişmanlık” hükümlerinden faydalanan mükellefler, herhangi bir ceza ödemeksizin yalnızca hesaplanan vergiyi ödeme hakkına sahip olabiliyor. Ancak tebligat sonrasında bu hak ortadan kalkıyor ve vergiye ek olarak bir katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanıyor.
PİŞMANLIKTAN NASIL YARARLANILIR?
Pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için iki başvuru seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki, bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı dilekçe ile şahsen başvuruda bulunmak. Diğeri ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden “pişmanlık” seçeneğini işaretleyerek işlemleri online şekilde tamamlamak.
HER AY İÇİN FAİZ İŞLEYECEK
Vergi Usul Kanunu kapsamında pişmanlıkla yapılan bildirimlerde, vergi cezası uygulanmıyor. Ancak 7 Nisan’dan sonraki her ay için %4,5 oranında gecikme faizi (pişmanlık zammı) tahsil ediliyor. Bu nedenle süreci uzatmadan başvuruda bulunmak, ek mali yüklerle karşılaşmamak adına kritik önem taşıyor.