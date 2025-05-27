Bu Parayı Alanlar Radara Takılıyor: Tek Tek Tespit Edilip Tebligat Gönderilecek! 81 İlde Geçerli Olacak

TEBLİGAT ÖNCESİ BAŞVURU ŞANSI VAR

Gelir İdaresi’nin başlattığı bildirim sürecinde, beyanname vermeyen kişilere resmi tebligat yapılmadan önce başvuru yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “pişmanlık” hükümlerinden faydalanan mükellefler, herhangi bir ceza ödemeksizin yalnızca hesaplanan vergiyi ödeme hakkına sahip olabiliyor. Ancak tebligat sonrasında bu hak ortadan kalkıyor ve vergiye ek olarak bir katı tutarında vergi ziyaı cezası uygulanıyor.