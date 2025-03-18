Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor
Hepsi akla ziyan… Kazandıkları paralar milyonlarla yarışıyor. Spiritüel sektör Maliye Bakanlığı’nın radarına girmişti. Boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, matriksten çıkış koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi hizmetlerden kazanılan paralar belli oldu.
Kaynak: Sabah
Son yıllarda ruhsal şifa ve kişisel gelişim adı altında hızla büyüyen spiritüel sektör adeta yeni bir ekonomik alan doğurdu. Geleneksel dini ve psikolojik yaklaşımların yerini alan bu akım artık sadece burç yorumları, tarot falı ya da enerji dengelem gibi pratiklerle sınırlı kalmıyor. Boyut atlama rehberliği, bilinç kodu temizleme, Matriksten çıkış koçluğu ve hatta astral seyahat danışmanlığı gibi sıra dışı bir yelpazeye yayılmış durumda.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Özellikle belirsizliklerin arttığı, bireylerin kimlik ve anlam arayışına girdiği dönemlerde spiritüel pazarlamacılar milyarlarca liralık ekosistem yaratmış durumda. Ancak resmi bir eğitim ya da denetime tabi olmayan bu sektör büyük ölçüde kayıt dışı gelir elde ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı radarına girmekten kaçamadı.
İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ
Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre spiritüel pazarlamacılar insanları ağına düşürürken bazı zayıflıklardan yararlanıyor. İşte Türkiye'de spiritüel sömürü ekonomisinin akıllara ziyan meslekleri ve kazançları:
Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL-1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.
Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin-800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.
Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin-500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.
Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.
Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.
Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.
Matriksten Çıkış Koçu: Aylık 100 bin-600 bin TL. Gerçek dünyanın bir simülasyon olduğunu savunan ve bu sistemden "kurtulmak" için kurslar veren bir alan.
Astral Seyahat Eğitmeni: Aylık 90 bin-400 bin TL. Bireyleri bilinçli rüya görme ve astral projeksiyon teknikleriyle farklı boyutlara yönlendiriyor.
Galaktik Hafıza Aktivasyon Uzmanı: Aylık 400 bin-700 bin TL. İnsanın kozmik geçmişini hatırlamasını sağladığını iddia eden bir hizmet dalı.
Ruhsal DNA Aktivasyonu Uzmanı: Aylık 720 bin-1.5 milyon TL. DNA'ya kodlanmış "ruhsal yetenekleri" aktive etmeyi vaat eden seanslar yapıyor.
Çakra Dengeleme Uzmanı: Aylık 100 bin-180 bin TL. Çakraların (enerji merkezlerinin) doğru çalışmasını sağlayan tekniklerle danışmanlık veriyor.
VATANDAŞ ANLATTI: BAĞIMLILIK GİBİ OLDU
Elif D. (29, Yoga Eğitmeni): Spiritüele hep ilgim vardı ve bir süre sonra sosyal medyada karşıma çıkan birçok eğitmen ve şifacıyla seans çalışmaya başladık. Önce bilinçaltı tedavisi, sonra enerji artışı, ardından karma temizleme derken her ay binlerce lira harcamaya başladım. 'Tam aydınlanmaya ulaşmak için şu kursa katılabilirsiniz' diyerek hep yeni şeyler öneriliyor. Bağımlılık gibi oldu.