Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor

VATANDAŞ ANLATTI: BAĞIMLILIK GİBİ OLDU

Elif D. (29, Yoga Eğitmeni): Spiritüele hep ilgim vardı ve bir süre sonra sosyal medyada karşıma çıkan birçok eğitmen ve şifacıyla seans çalışmaya başladık. Önce bilinçaltı tedavisi, sonra enerji artışı, ardından karma temizleme derken her ay binlerce lira harcamaya başladım. 'Tam aydınlanmaya ulaşmak için şu kursa katılabilirsiniz' diyerek hep yeni şeyler öneriliyor. Bağımlılık gibi oldu.