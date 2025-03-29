Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek

Fransa merkezli pazarlama ajansı Eskimoz’un yaptığı bir araştırma, yapay zekanın en az etkileyebileceği 10 mesleği ortaya koydu. İnsan etkileşiminin kritik olduğu ve otomasyon ihtimalinin düşük olduğu bu meslekler, gelecekte de varlığını koruyacak gibi görünüyor. İşte yapay zekanın en az tehdit ettiği meslekler…