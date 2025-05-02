Bu Mesleklerde Olanlar Dikkat! Kapsam Daraltıldı, Emekli Olmaları Artık Daha Zor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikte etkili olan yıpranma payı uygulamasında kapsam daraltmaya gitti. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile yalnızca riskli işlerde çalışanlar bu haktan faydalanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, aşçı, danışman, bekçi, çaycı gibi risk unsuru taşımayan meslek gruplarının da yıpranma payından yararlanmaya çalıştığı tespit edildi. Bu tespitin ardından kurum, yalnızca belirlenen riskli meslek kodları için bildirim yapılmasına imkan tanıyan yeni bir kısıtlama getirdi.
İŞVERENLER SGK SİSTEMİNDE UYARILACAK
Yeni düzenleme kapsamında işverenler, SGK sistemine yalnızca riskli kabul edilen meslekler için yıpranma payı bildirimi yapabilecek. Sistem, kısıtlama dışındaki meslekler için bildirim yapıldığında uyarı verecek. SGK, işverenleri bilgilendirmek üzere ilgili meslekleri sistem üzerinden paylaşacak.
HANGİ MESLEKLER ETKİLENECEK?
Örneğin, standart şoförlük mesleği yıpranma payı kapsamından çıkarılacak. Buna karşın, itfaiye şoförleri gibi görev tanımı içinde risk barındıran meslekler haklarını koruyacak. SGK ayrıca, yanlış meslek kodu nedeniyle mağduriyet yaşayan çalışanların haklarının korunması için de ayrı bir çalışma başlatacak.
ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM
Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma payı, çalışanların prim günlerine ek süre kazandırarak erken emeklilik imkanı sağlıyor. Ancak yapılan bu yeni düzenlemeyle, sadece fiilen riskli işlerde çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanabileceği kesinleşti.