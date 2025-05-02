Bu Mesleklerde Olanlar Dikkat! Kapsam Daraltıldı, Emekli Olmaları Artık Daha Zor

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, aşçı, danışman, bekçi, çaycı gibi risk unsuru taşımayan meslek gruplarının da yıpranma payından yararlanmaya çalıştığı tespit edildi. Bu tespitin ardından kurum, yalnızca belirlenen riskli meslek kodları için bildirim yapılmasına imkan tanıyan yeni bir kısıtlama getirdi.