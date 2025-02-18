Bu Mesleği Yapan Paraya Para Demiyor: Maaşları 146 Bin Liraya Dayandı! Yeni Şartlar Açıklandı
Hava trafik kontrolörlerinin maaşları ve mesleki yeterliliklerine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: ANKA
Yapılan anket çalışmasına göre, hava trafik kontrolörleri aylık ortalama 87.600 TL maaş alıyor. En düşük maaş 70.000 TL seviyesinde olurken, en yüksek maaş 146.400 TL'ye kadar ulaşıyor. Yeni yönetmelikle birlikte meslek şartları da yeniden belirlendi.
MESLEKİ YETKİNLİK VE LİSANS KOŞULLARI YENİDEN TANIMLANDI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan "Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği" ile hava trafik kontrol hizmetlerinin emniyetli ve düzenli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni yönetmelik, hava trafik kontrolörlerinin seçim, eğitim, lisans ve mesleki yeterlilik denetimlerine ilişkin kuralları belirliyor.
SAĞLIK VE FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI
Hava trafik kontrolörlerinin, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Ek-1 Sınıf 3 standartlarına uygun sağlık raporuna sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca, alkol ve psikoaktif madde kullanımı konusunda daha sıkı denetimler uygulanacak. Bu şartlara uymayan kontrolörlerin lisansları askıya alınabilecek veya iptal edilebilecek.
MESLEKİ YETERLİLİK VE KARİYER İLERLEME KRİTERLERİ
Yeni düzenleme, hava trafik kontrolörlerinin çalıştıkları ünite, sektör veya pozisyona uygun derecelere sahip olmasını zorunlu kılıyor. Mesleki yeterliliklerin devamı için belirli periyotlarla teorik ve uygulamalı değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Uzun süre görevden uzak kalan kontrolörler, yeniden göreve dönebilmek için ek eğitimlere tabi tutulacak.
Deneyimli hava trafik kontrolörleri için Değerlendirme Uzmanı, Operasyonel Uzman, HTY Uzmanı, Süepervizör ve Başkontrolör gibi unvanlar için yeni kriterler getirildi. Bu unvanları almak isteyenlerin belirli hizmet sürelerini tamamlaması, sınavlardan yeterli puan alması ve yabancı dil yetkinliğini kanıtlaması gerekecek.
LİSANS VE SERTİFİKA KOŞULLARI
Hava trafik kontrolörü lisansı almak isteyenler için yaş sınırı 30 olarak belirlendi. Adayların, en az dört yıllık bir üniversiteden mezun olmaları, genel yetenek testlerinden başarıyla geçmeleri ve ICAO Seviye 4 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekiyor.
Lisans sahibi kontrolörler içinse lisans sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu getirildi. Mevcut kontrolörler, mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutabilmek için belirli periyotlarla eğitimlere katılacak.
LİSANS İPTALİ VE DİSİPLİN KURALLARI
Meslek İcrası sırasında kurallara uymayan, alkol veya madde bağımlılığı bulunan, ciddi hava olaylarına sebebiyet veren kontrolörler için disiplin süreci başlatılacak. İhlalin niteliğine göre, lisanslar en az 3 ay, en fazla 12 ay süresince askıya alınabilecek. Tekrarlayan ihlallerde ise meslekten men edilme süreci uygulanacak.
GEÇİŞ SÜRECİ VE MEVCUT KONTROLÖRLERİN HAKLARI
Yeni yönetmeliğın yürülüğe girmesinden önce hava trafik kontrol kursunu tamamlamış olan adaylar, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi belgelerini tamamlamaları halinde üç kez sınav hakkına sahip olacak. Mevcut hava trafik kontrolörleri ise kazanılmış haklarını koruyarak görevlerine devam edebilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, yayım tarihi itibariyle yürülüğe girdi. Düzenlemelerin uygulanması ve denetimi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.