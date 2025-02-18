Bu Mesleği Yapan Paraya Para Demiyor: Maaşları 146 Bin Liraya Dayandı! Yeni Şartlar Açıklandı

LİSANS VE SERTİFİKA KOŞULLARI

Hava trafik kontrolörü lisansı almak isteyenler için yaş sınırı 30 olarak belirlendi. Adayların, en az dört yıllık bir üniversiteden mezun olmaları, genel yetenek testlerinden başarıyla geçmeleri ve ICAO Seviye 4 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekiyor.

Lisans sahibi kontrolörler içinse lisans sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu getirildi. Mevcut kontrolörler, mesleki bilgi ve becerilerini güncel tutabilmek için belirli periyotlarla eğitimlere katılacak.

LİSANS İPTALİ VE DİSİPLİN KURALLARI

Meslek İcrası sırasında kurallara uymayan, alkol veya madde bağımlılığı bulunan, ciddi hava olaylarına sebebiyet veren kontrolörler için disiplin süreci başlatılacak. İhlalin niteliğine göre, lisanslar en az 3 ay, en fazla 12 ay süresince askıya alınabilecek. Tekrarlayan ihlallerde ise meslekten men edilme süreci uygulanacak.

GEÇİŞ SÜRECİ VE MEVCUT KONTROLÖRLERİN HAKLARI

Yeni yönetmeliğın yürülüğe girmesinden önce hava trafik kontrol kursunu tamamlamış olan adaylar, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi belgelerini tamamlamaları halinde üç kez sınav hakkına sahip olacak. Mevcut hava trafik kontrolörleri ise kazanılmış haklarını koruyarak görevlerine devam edebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, yayım tarihi itibariyle yürülüğe girdi. Düzenlemelerin uygulanması ve denetimi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.