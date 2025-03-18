Bu Mesleği Seçenler Yaşadı, Aylık Kazancı Rekor Kırdı, Net Maaşı 102 Bin Lira, Yan Haklarıyla Tam 176 Bin Lira

Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma ile fabrikanın işçilerinin net maaşları ortalama 102 bin TL’ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin TL'ye ulaştı.