Bu Mesleği Seçenler Yaşadı, Aylık Kazancı Rekor Kırdı, Net Maaşı 102 Bin Lira, Yan Haklarıyla Tam 176 Bin Lira
Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile Bayer Türk Kimya arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi, işçilerin maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi. İmzalanan anlaşma ile işçilerin net maaşları 100 bin TL’nin üzerine çıktı.
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Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma ile fabrikanın işçilerinin net maaşları ortalama 102 bin TL’ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin TL'ye ulaştı.
TOPLANTIYA SENDİKA VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİ KATILDI
Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında, toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı. İmza törenine sendika ve işveren temsilcileri katıldı.
İŞÇİLERİN MAAŞI 102 BİN TL’Yİ AŞTI
Toplu iş sözleşmesi hakkında açıklama yapan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kırmızıçiçek, sözleşmenin önümüzdeki iki yılı kapsadığını belirterek, “Ortaya şu tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin TL, sosyal paketin toplamı ise 176 bin TL oldu” şeklinde konuştu.
Bayer Türk Kimya'nın Türkiye genelinde 9 bölge ofisi ve Kocaeli ile İstanbul’da bulunan iki üretim tesisi bulunuyor.