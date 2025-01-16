Bu Mesleği Seçen Para Basıyor! Aylık Net Kazançları 150 Bini Geçti

A2 EHLİYET ŞARTI

Motosiklet fiyatları 70 bin TL ile 130 bin TL arasında değişirken, A2 ehliyeti almak için ortalama 15 bin TL harcama yapılıyor. Ayrıca, aylık muhasebe ücretleri ve vergiler gibi düzenli giderler de mesleği icra edenlerin finansal planlamasında yer alıyor.