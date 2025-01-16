Bu Mesleği Seçen Para Basıyor! Aylık Net Kazançları 150 Bini Geçti
E-ticaret ve yemek sektörlerinin hızla büyümesiyle birlikte, moto kuryelik mesleği de önemli bir yükselişe geçti. Hızlı teslimat sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen moto kuryelik, kazançlarıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: Hürriyet
Moto kuryelik mesleğine adım atmak için yaklaşık 150 bin TL’lik bir sermaye gerekiyor. Bu maliyet, motosiklet alımı, A2 ehliyet masrafı, şahıs şirketi kurma ve koruyucu ekipmanlar gibi kalemleri kapsıyor.
A2 EHLİYET ŞARTI
Motosiklet fiyatları 70 bin TL ile 130 bin TL arasında değişirken, A2 ehliyeti almak için ortalama 15 bin TL harcama yapılıyor. Ayrıca, aylık muhasebe ücretleri ve vergiler gibi düzenli giderler de mesleği icra edenlerin finansal planlamasında yer alıyor.
KAZANCI MESLEĞİ CAZİP KILIYOR
2025 itibarıyla yapılan ücret artışları, moto kuryeliği daha cazip bir seçenek haline getirdi. Moto kuryelerin kazançları, çalışma saatlerine ve teslim edilen paket sayısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
Paket Başına Ücretler: Gündüz saatlerinde teslim edilen paketler için 64.5 TL, gece saatlerinde ise 92 TL ücret ödeniyor.
Bonus Ödemeleri: Günlük 32 paket teslim eden kuryeler 500 TL, 60 paket teslim edenler ise 1000 TL bonus alıyor.
Haftalık Bonuslar: Haftada 420’den fazla paket teslim eden bir kurye, 10 bin TL’ye kadar bonus kazanabiliyor.
AYLIK 150 BİN LİRA KAZANCI VAR
Bu kazançlarla, moto kuryeler haftalık toplamda 25 bin 400 TL’ye kadar gelir elde edebiliyor. Aylık kazanç ise 120 bin TL ile 150 bin TL arasında değişebiliyor.