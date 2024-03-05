Bu maaşı duyan şoke oluyor, eleman bulunamıyor: Aylık 300 bin TL!

"OPERATÖR BULAMIYORUZ"

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor" dedi.