Bu maaşı duyan şoke oluyor, eleman bulunamıyor: Aylık 300 bin TL!
Elazığ'daki bir firma tarafından makas operatörleri için 300 bin TL maaş teklifi sunmaya başladı. Firmanın yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor.
Elazığ'daki bir firma tarafından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörü için eleman bulunamıyor.
Makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.
"BOŞTA BEKLİYOR"
Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti.
"MADDİ ZARARA YOL AÇIYOR"
Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.
"OPERATÖR BULAMIYORUZ"
20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor" dedi.
"AYLIK 300 BİN TL MAAŞ VERİYORUZ"
"Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz" diyen Üstün, şu ifadeleri kullandı:
"Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay."