Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…
Sigortalı bir işte çalışmayan ya da prim gününü tamamlayamayanlar için emeklilik artık hayal değil. İsteğe bağlı sigorta sistemi, ev kadınları başta olmak üzere birçok kişiye emeklilik hakkı kazandırıyor. Ancak bu yolda dikkat edilmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor.
Kaynak: Habetürk
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren sistemi köşe yazısına aldı. Kıvanç, isteğe bağlı sigortanın avantajlarını ve risklerini değerlendirdi. Buna göre, işçi, memur ya da bağımsız çalışanlar gibi zorunlu sigortalı olmayanlar; yani hiçbir işte çalışmayanlar, ayda 30 günden az süreyle çalışanlar ya da prim eksiği olanlar bu sistem sayesinde sosyal güvenlik şemsiyesi altına girebiliyor.
PRİM TUTARI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR
İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, ödeyecekleri prim miktarını belirli bir aralıkta kendileri seçebiliyor. 2025 yılı için en düşük prim tutarı aylık 8.321,76 TL olarak belirlendi. Primler, brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kazanç üzerinden hesaplanıyor. Çoğu kişi, bu ödemeyi asgari düzeyden gerçekleştiriyor.
1260 GÜN ŞARTI
2008 yılı öncesinde isteğe bağlı sigorta ödeyenler SSK (4/a) kapsamında değerlendirilirken, bu tarihten sonra yapılan ödemeler BAĞ-KUR (4/b) statüsünde sayılıyor. Bu fark ise emeklilik yaşını ve prim gününü doğrudan etkiliyor. BAĞ-KUR’dan emekli olmak için daha uzun prim ödeme süresi gerektiğinden, bu durum emekliliği geciktirebiliyor.
Bu nedenle SSK’dan emekli olmak isteyenlerin, son 7 yıllık hizmet süresinin en az 1260 gününü SSK kapsamında tamamlaması gerekiyor. Aksi halde kişi, BAĞ-KUR’dan emekli sayılarak daha fazla prim günü ödemek zorunda kalabiliyor.
7 YIL DETAYI
Ahmet Kıvanç’ın verdiği örneğe göre, 8 Eylül 1999’da ilk sigortalılığı başlayan bir kişi, SSK statüsünden 3600 günle emekli olabiliyor. Ancak bu kişi, son 7 yıl içinde 1260 günden fazla süreyle isteğe bağlı sigorta öderse, sistem onu otomatik olarak BAĞ-KUR statüsüne geçiriyor. Bu da emeklilik için gereken prim gün sayısının artmasına neden oluyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
İsteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor:
Zorunlu sigortalı bir işte çalışmamak
Ayda 30 günden az çalışmak ya da tam zamanlı çalışmamak
Kendi sigortalılığına bağlı olarak emekli maaşı almamak
18 yaşını doldurmuş olmak
Türkiye’de ikamet etmek ve SGK’ya başvuru yapmak
Ayrıca ev hizmetlerinde çalışanlar ya da part-time çalışanlar da bu kapsamda 4/a statüsünden emekli olma hakkına sahip. Bu kişilerin ödemelerini, primin ait olduğu ayı takip eden ayın 20’sine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanamıyor.