Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…

1260 GÜN ŞARTI

2008 yılı öncesinde isteğe bağlı sigorta ödeyenler SSK (4/a) kapsamında değerlendirilirken, bu tarihten sonra yapılan ödemeler BAĞ-KUR (4/b) statüsünde sayılıyor. Bu fark ise emeklilik yaşını ve prim gününü doğrudan etkiliyor. BAĞ-KUR’dan emekli olmak için daha uzun prim ödeme süresi gerektiğinden, bu durum emekliliği geciktirebiliyor.

Bu nedenle SSK’dan emekli olmak isteyenlerin, son 7 yıllık hizmet süresinin en az 1260 gününü SSK kapsamında tamamlaması gerekiyor. Aksi halde kişi, BAĞ-KUR’dan emekli sayılarak daha fazla prim günü ödemek zorunda kalabiliyor.