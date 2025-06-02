Bu Kelimeyi Söylediğin An Fiyat 3 Bin TL’den 70 Bin TL’ye Fırlıyor: Altın Yanında Solda Sıfır Kalıyor

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çiftlerin hazırlık telaşı da hız kazandı. Ancak gelin saçı ve makyajına istenen rakamlar, sosyal medyada ve sokakta tepkilere neden oldu. Özellikle gelinbaşı olarak adlandırılan saç tasarımları için bazı kuaförlerin 70 bin TL’ye kadar ücret talep ettiği ortaya çıktı. Aynı modeli gelin olmadığını söyleyerek yaptıranlar ise çok daha düşük ücret ödüyor.

'GELİNİM' DEYİNCE FİYAT UÇUYOR

A Haber'in haberine göre kuaförlerin uyguladığı farklı tarife sistemi gündem oldu. Normal bir müşteri için 3-5 bin TL arasında değişen topuz ücreti, gelin olduğunu söylediğinizde bir anda katlanıyor. Hatta bazı sosyal medya fenomeni kuaförlerin gelin saçı ve makyajı için 60-70 bin TL istediği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu kişilerin çoğunun resmi kaydının bile olmadığını vurguladı.