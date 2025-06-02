Bu Kelimeyi Söylediğin An Fiyat 3 Bin TL’den 70 Bin TL’ye Fırlıyor: Altın Yanında Solda Sıfır Kalıyor
Normal bir müşteri için 3-5 bin TL arasında değişen topuz ücreti, gelin olduğunu söylediğinizde bir anda 70 bin TL’ye kadar çıkıyor. Uzmanlar "Fiyatı öğrenmeden 'gelin' olduğunuzu belirtmeyin" uyarısında bulunuyor.
Kaynak: A Haber
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çiftlerin hazırlık telaşı da hız kazandı. Ancak gelin saçı ve makyajına istenen rakamlar, sosyal medyada ve sokakta tepkilere neden oldu. Özellikle gelinbaşı olarak adlandırılan saç tasarımları için bazı kuaförlerin 70 bin TL’ye kadar ücret talep ettiği ortaya çıktı. Aynı modeli gelin olmadığını söyleyerek yaptıranlar ise çok daha düşük ücret ödüyor.
'GELİNİM' DEYİNCE FİYAT UÇUYOR
A Haber'in haberine göre kuaförlerin uyguladığı farklı tarife sistemi gündem oldu. Normal bir müşteri için 3-5 bin TL arasında değişen topuz ücreti, gelin olduğunu söylediğinizde bir anda katlanıyor. Hatta bazı sosyal medya fenomeni kuaförlerin gelin saçı ve makyajı için 60-70 bin TL istediği iddia ediliyor. Uzmanlar, bu kişilerin çoğunun resmi kaydının bile olmadığını vurguladı.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ZAM
Geçtiğimiz yıl ortalama 15 bin TL’ye yapılan gelin saçı ve makyajı, 2025 düğün sezonunda 25 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bazı kuaförlerde ise taban fiyat 5 bin TL’den başlıyor. Vatandaşlar bu artışı fırsatçılık olarak nitelendiriyor.
Bir vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:
"2024'te 3.000 ila 15.000 TL arasıydı. Şimdi 5.000 ila 25.000 TL isteniyor. Gelin olduğunu söylediğin an rakamlar uçuyor."
DÜĞÜN KELİMESİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR
Bazı vatandaşlar da çözüm olarak 'gelinim' demeden hizmet almakta bulmuş durumda. "Gelin başı yaptıracağım" demek yerine sade bir topuz ya da makyaj istediğini söyleyen müşteriler, çok daha uygun fiyata aynı hizmeti alabiliyor.
Benzer şekilde damatlar da tıraş için benzer bir yöntem öneriyor. 2024 yılında ortalama 1.000 TL olan damat tıraşı fiyatları 2025'te 1.500 – 2.500 TL aralığına çıktı.
HAKKINI ARAMAK MÜMKÜN
Fahiş fiyatlarla karşılaşan gelin ve damat adayları, bu durumu yalnızca sineye çekmek zorunda değil. Uzmanlar, Tüketici Hakem Heyetleri, Ticaret İl Müdürlükleri veya Tüketici Mahkemelerine başvurarak şikayetçi olunabileceğini hatırlattı.