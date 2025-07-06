Bu Kavunun Tanesi 6.200 TL'ye Satılıyor! 7/24 Kamerayla İzleniyor

CROWN KAVUN NEDEN BU KADAR PAHALI?

Japonya'nın Shizuoka bölgesinde özenle yetiştirilen bu kavunlar, "Shizuoka Crown Melon" olarak biliniyor ve meyve dünyasında adeta “asalet” unvanı taşıyor. Her biri yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olan bu kavunların asıl dikkat çeken özelliği ise yetiştirme yöntemi. Her ağaçta sadece bir adet meyve bırakılarak, tüm ağacın besin değeri tek bir kavunda toplanıyor. Bu yöntem sayesinde aroması, dokusu ve tadı kusursuz seviyeye ulaşıyor.