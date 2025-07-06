Bu Kavunun Tanesi 6.200 TL'ye Satılıyor! 7/24 Kamerayla İzleniyor
Dünyanın en pahalı meyveleri arasında gösterilen Japon Crown Kavunu, ABD'de büyük rağbet görüyor. New York’taki bir süpermarkette tanesi tam 130 dolara, yani yaklaşık 5.200 TL’ye satılan bu özel kavun, kısa sürede tükeniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Asya menşeli ürünlerin satışıyla bilinen HMart süpermarket zincirinde satışa sunulan Crown Kavunları, normalde 160 dolarlık (yaklaşık 6.200 TL) etiket fiyatına sahip. Ancak sınırlı sayıda indirime giren ürün, buna rağmen müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Şık siyah kutular içinde, altın varaklı yazılarla süslenerek cam vitrinlerde sergilenen bu kavunlar, adeta bir lüks sembolü gibi satılıyor.
CROWN KAVUN NEDEN BU KADAR PAHALI?
Japonya'nın Shizuoka bölgesinde özenle yetiştirilen bu kavunlar, "Shizuoka Crown Melon" olarak biliniyor ve meyve dünyasında adeta “asalet” unvanı taşıyor. Her biri yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olan bu kavunların asıl dikkat çeken özelliği ise yetiştirme yöntemi. Her ağaçta sadece bir adet meyve bırakılarak, tüm ağacın besin değeri tek bir kavunda toplanıyor. Bu yöntem sayesinde aroması, dokusu ve tadı kusursuz seviyeye ulaşıyor.
ÜRETİM SÜRECİ LABORATUVAR HASSASİYETİNDE GEÇİYOR
Crown Melon’un yetişme süreci boyunca nem oranı, sıcaklık ve sulama işlemleri milimetrik hesaplarla kontrol ediliyor. Hasat sonrası her kavun; şekil, renk, tat ve şeker oranı gibi birçok testten geçirilerek değerlendiriliyor. Sadece bu titiz standartları karşılayan kavunlar “Crown” (taç) damgası alarak satışa sunuluyor.
BESİN DEĞERİ ZİRVEDE
Bu özel kavun, sadece lezzetiyle değil besin değeriyle de öne çıkıyor. A ve C vitamini ile potasyum bakımından oldukça zengin olan Crown Melon, sağlık açısından da güçlü bir meyve olarak görülüyor. Uzmanlar, ideal tadım için kavunun buzdolabında birkaç saat soğutulduktan sonra servis edilmesini öneriyor.
New York’taki HMart mağazasında Crown Kavunları inceleyen Dr. Loulia Gourari, fiyatına rağmen bu meyveye olan ilgiyi anlayabildiğini belirtti. “Bu fiyata bir meyve almak cesaret ister,” diyen Gourari, “Ancak bu, her şeyi olan birine alınabilecek en sıra dışı ve özel hediyelerden biri olabilir” ifadelerini kullandı.