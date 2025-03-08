Bu İşte Bir Terslik Var! Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı! 3 Sebep Ellerini Kollarını Bağladı
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları peş peşe gelirken vatandaşların ve işletmelerin bu indirimden aynı hızda faydalanamadığı görüldü. Bankalar mevduat faizlerini hızla düşürürken bireysel kredi faizleri ve ticari kredilerde beklenen gerileme yaşanmadı. Reel sektör ve tüketiciler yüksek faiz baskısı altında çözüm bekliyor. Peki faiz indirimleri neden kredi maliyetlerine yansıtılmıyor? Güncel kredi faiz oranları ne? İşte detaylar…
Kaynak: Sözcü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiye paralel politika faizini yüzde 42,5 puan seviyesine 250 baz puanlık indirim sonucu çekti. Son üç ayda 750 bp indirim yapan TCMB’nin kararı bankaların güncel mevduat faizi oranlarına anında yansıdı. Bu kapsamda 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 40’lara kadar geriledi.
FAİZLERDE TABLO DEĞİŞMEDİ
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi mevduat faizlerinde 3 puanlık düşüşü getirirken, gerileme kredi faiz oranlarına aynı ölçüde yansıtılmadı. Tüketici ve ticari kredilere erişimde hala yüksek faiz oranları söz konusu. Sözcü’de yer alan haberde zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına ve tüketici kredilere yönelen vatandaş yüksek faiz yükü ile karşı karşıya kalıyor.
‘BANKALAR NE BEKLİYOR?’
Reel sektör de aynı talebi dile getiriyor. Faiz kararı sonrası bankalara seslenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyor?’ sorusunu gündeme getirdi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Seyit Ardıç da finansmana erişimdeki sorunların derinleştiğine dikkat çekerek işletmelerin yüksek faiz yükü altında ezildiğini vurguladı.
3 ANA NEDENİ VAR
Bankaların kredi faizlerini indirmekte isteksiz davranmasının arkasında büyüme sınırları, takipteki alacaklar ve piyasadaki unsurlar yer alıyor. Ancak reel sektör ve bireyler için finansmana erişimin kritik olduğu dönemde yüksek faizler tepki toplamaya devam ediyor.
GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE?
Kredi kartı ve nakit avans çekimlerinde gecikme faizi aylık yüzde 5,05 seviyelerinde, kredili mevduat hesaplarında da yüzde 5,30 seviyelerinde bulunuyor.
Merkez Bankası’nın faiz istatistiklerine göre kredili mevduat hesaplara dahil ihtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı yüzde 71,41 seviyesinde bulunurken, ticari kredilere uygulanan faiz oranları yüzde 55,25 oldu.