Bu İşte Bir Terslik Var! Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı! 3 Sebep Ellerini Kollarını Bağladı

3 ANA NEDENİ VAR

Bankaların kredi faizlerini indirmekte isteksiz davranmasının arkasında büyüme sınırları, takipteki alacaklar ve piyasadaki unsurlar yer alıyor. Ancak reel sektör ve bireyler için finansmana erişimin kritik olduğu dönemde yüksek faizler tepki toplamaya devam ediyor.