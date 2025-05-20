Bu İşe Giren Ayda 100 Bin TL Kazanıyor: 3 Aileyle Başladı, Şimdi Tüm İlçe Köşeyi Döndü

Batman Sason’un Karşıyaka ve Dereköy köylerinde yaygınlaşan ipek böcekçiliği, sabır ve emek isteyen bir uğraş olsa da, üreticilere oldukça tatmin edici gelirler sunuyor. İlçede bu işi ilk başlatanlardan olan Hasan Aktaş, zamanla unutulmuş bir mesleği canlandırdıklarını belirterek, "Atalarımızdan miras kalan bu işi yeniden ayağa kaldırmak istedik. 10 yıl önce başladığımız bu yolculuk, bugün yüzlerce insanın geçim kaynağı oldu" dedi.

Yalnızca 3 aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, bugün 150 ailenin geçim kapısı haline geldiğini belirten Aktaş, kilosu bin liradan satılan kozalardan, kısa sürede 100 bin lirayı aşan kazanç elde edildiğini açıkladı.