Bu İşe Giren Ayda 100 Bin TL Kazanıyor: 3 Aileyle Başladı, Şimdi Tüm İlçe Köşeyi Döndü
Batman’ın Sason ilçesinde 10 yıl önce sadece 3 ailenin başlattığı ipek böceği yetiştiriciliği, bugün 150 ailenin geçim kaynağına dönüştü. Kilosu bin liradan satılan kozalardan, kısa sürede 100 bin lirayı aşan kazanç elde edilebiliyor.
Kaynak: İHA
Batman Sason’un Karşıyaka ve Dereköy köylerinde yaygınlaşan ipek böcekçiliği, sabır ve emek isteyen bir uğraş olsa da, üreticilere oldukça tatmin edici gelirler sunuyor. İlçede bu işi ilk başlatanlardan olan Hasan Aktaş, zamanla unutulmuş bir mesleği canlandırdıklarını belirterek, "Atalarımızdan miras kalan bu işi yeniden ayağa kaldırmak istedik. 10 yıl önce başladığımız bu yolculuk, bugün yüzlerce insanın geçim kaynağı oldu" dedi.
Yalnızca 3 aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, bugün 150 ailenin geçim kapısı haline geldiğini belirten Aktaş, kilosu bin liradan satılan kozalardan, kısa sürede 100 bin lirayı aşan kazanç elde edildiğini açıkladı.
ÇOCUK GİBİ TEK TEK İLGİ İSTİYORLAR
İpek böceklerinin dut yaprağıyla beslenme sürecini anlatan Aktaş, üretimin sabır ve dikkat gerektirdiğini belirtti. İlk etapta kıyılmış yapraklarla başlayan besleme süreci, böcekler büyüdükçe bütün dallarla devam ediyor. Üç haftalık bir bakım sürecinin ardından böcekler 72 saatlik bir uyku evresine giriyor. Uyandıktan sonra beslenmeye devam eden böcekler, yaklaşık sekiz gün içinde koza örmeye başlıyor. Toplanan kozalar 10 günlük dinlendirme sürecinden sonra fırınlanarak satışa hazırlanıyor.
100 KİLOSU 100 BİN TL KAZANDIRIYOR
Hasan Aktaş, ipek böcekçiliğinden sağlanan kazanca da dikkat çekerek, "İyi bakıldığında 100 kilo koza 100 bin lira gelir bırakıyor. 150 kilo üreten bir aile 150 bin liraya kadar kazanabiliyor. Bu iş, kısa sürede iyi gelir sağlayan bir kaynak. Ancak büyütmek istiyoruz, devlet desteğiyle daha da ileriye taşıyabiliriz" diye konuştu.
MESLEK DEDELERİNDEN MİRAS KALDI
Ailenin genç üyelerinden Veysel Aktaş da, 10 yıldır bu işle uğraştıklarını ve dedelerinden miras kalan bir mesleği yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. "İpek böceğiyle ilgilenmek bir ay sürüyor. Sadece dut yaprağıyla besliyoruz. Temiz çalışılırsa ciddi gelir sağlıyor" diyen Aktaş, üretim sürecinin her aşamasında doğallığın ön planda olduğunun altını çizdi.
Sakine Aktaş ise ipek böcekçiliğinin ailece yapılan bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Her sabah saat 8'de işe başlıyoruz. Dut yapraklarını keserek besleme yapıyoruz. Birlikte çalışmak hem kolaylaştırıyor hem de aile bağlarımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Sason’da yeniden canlandırılan ipek böcekçiliği, hem ekonomik anlamda kazanç sağlıyor hem de kültürel bir mirasın yaşatılmasına katkı sunuyor. Yetkililerin vereceği destekle bu geleneksel üretimin daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.