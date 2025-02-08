Bu İllerde Yaşayanlar Havalara Uçacak! 20 Bin 745 Lira Para Verilecek

BAKAN IŞIKHAN'DAN 20 BİN LİRA DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2.100 kadın işveren ve 2.100 kadın işçi projeden faydalanacak.

- Aylık destek miktarı 20.745 TL

- Toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL.