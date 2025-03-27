Bu İlimizde Yaşayanların Başına Talih Kuşu Kondu! Otomotiv Devi Harekete Geçti, 1 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak
Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, Türkiye’de büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Samsun’da kurulması planlanan ve yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni nesil üretim tesisi için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Söz konusu tesisin, elektrikli ve hibrit araçların yanı sıra bu araçlara yönelik parçaların üretimini üstleneceği bildirildi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı" kapsamında duyurulan proje, Chery ortakları tarafından hayata geçirilecek. Yatırım, mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi ile de desteklenecek.
Reuters’in konuya ilişkin haberinde, Chery’den üst düzey bir yetkilinin, “Türkiye’de doğrudan fabrika kurma planımız bulunmuyor. Türkiye’deki işlerimizi genişletmek için üçüncü taraflarla ortaklık arayışındayız” ifadelerine yer verildi. Yine aynı haberde, Sanayi Bakanlığı kaynaklarının, yatırımın doğrudan Chery değil, Chery’nin iş ortakları tarafından yapılacağını doğruladığı aktarıldı.
5 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Toplamda 1 milyar dolara ulaşması beklenen yatırım ile Samsun’da yıllık 200 bin kapasiteli araç üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurulacak. Bu yatırımla birlikte bölgede 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International CEO’su Zhang Guibing’e teşekkür belgesi takdim etti.
BYD DE TÜRKİYE’DE YATIRIM KARARI ALMIŞTI
Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli BYD firması da Türkiye’de yatırım yapacağını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi kurulması planlanıyor.
2026 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.