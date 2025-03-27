Bu İlimizde Yaşayanların Başına Talih Kuşu Kondu! Otomotiv Devi Harekete Geçti, 1 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak

BYD DE TÜRKİYE’DE YATIRIM KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli BYD firması da Türkiye’de yatırım yapacağını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi kurulması planlanıyor.