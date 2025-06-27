Bu İlimizde Kiralar Yarı Yarıya Düştü! Sebebi Bakın Ne Çıktı

KİLİS VE ÇEVRESİNDE KİRALAR YARIYA İNDİ

Göç hareketliliği en çok sınır hattındaki şehirleri etkiledi. Kilis başta olmak üzere bazı illerde konut talebinin düşmesiyle birlikte kira fiyatlarında sert gerilemeler yaşandı. Doğalgazlı daireler geçen yıl 12-13 bin lira seviyelerindeyken, şu anda aynı konutların 8-10 bin liraya kiralanabildiği belirtiliyor. Sobalı ve eski yapılarda ise kiralar 2-3 bin liraya kadar indi.