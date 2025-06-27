Bu İlimizde Kiralar Yarı Yarıya Düştü! Sebebi Bakın Ne Çıktı
Türkiye'nin güney sınırına yakın şehirlerinde kiralık konut fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Özellikle yabancı nüfusun ülkelerine dönüş sürecinin hızlanmasıyla birlikte bazı bölgelerde kira fiyatlarının yarı yarıya gerilediği gözlemlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
8 Aralık 2024’te Suriye’de başlayan yeni siyasi süreçle birlikte ülkede yeni bir dönem başlarken, yıllardır Türkiye'de yaşayan birçok sığınmacı da gönüllü olarak geri dönmeye başladı. Özellikle karne tatilinin denk geldiği kış aylarında dönüşlerde ciddi bir artış görüldü.
KİLİS VE ÇEVRESİNDE KİRALAR YARIYA İNDİ
Göç hareketliliği en çok sınır hattındaki şehirleri etkiledi. Kilis başta olmak üzere bazı illerde konut talebinin düşmesiyle birlikte kira fiyatlarında sert gerilemeler yaşandı. Doğalgazlı daireler geçen yıl 12-13 bin lira seviyelerindeyken, şu anda aynı konutların 8-10 bin liraya kiralanabildiği belirtiliyor. Sobalı ve eski yapılarda ise kiralar 2-3 bin liraya kadar indi.
TALEP AZALDI, EV SAHİPLERİ İNDİRİME GİTTİ
Kira bedellerindeki bu düşüşe rağmen bazı bölgelerde boş konutlara talep hâlâ düşük seviyede. Bu durum ev sahiplerini hem kira indirimine hem de evlerini daha cazip hale getirmek için tadilat yapmaya yöneltti. Emlak temsilcileri, piyasadaki kiralık konut fazlasının sürdüğüne dikkat çekiyor.
UZMANLARDAN UYARI: BU DÖNEM FIRSAT OLABİLİR
Uzmanlar, kiralık konut arayan vatandaşlar için bu dönemin önemli bir fırsat sunduğuna işaret ediyor. Talep düşüklüğü ve artan konut arzı, alternatif seçeneklerin çoğalmasına yol açarken, fiyatlardaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam edebileceği belirtiliyor.