Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı

Kuralı satış yöntemiyle satılacak konutların fiyatları da netleşti. En uygun 2+1 daire için 484 bin 200 TL peşinat ödeyenler, 120 ay vadeyle aylık 12 bin 105 TL taksitle ev sahibi olabilecek. 3+1 konutlarda ise en düşük fiyat 651 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.

BAŞVURULAR VE KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Satışa sunulan konutlara başvurular, 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Türkiye Halk Bankası'nın Bursa Orhangazi şubesinden yapılacak. Kura çekimi ise 28 Mart 2025'te saat 14.00'te gerçekleştirilecek.