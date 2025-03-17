Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için uygun ödeme koşullarıyla konut satışlarını sürdürüyor. Türkiye genelinde birçok şehirde konut projeleri hayata geçirilirken, Bursa'da da yeni bir fırsat duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde inşa edilecek 166 konutluk proje kapsamında 35 dairenin satışa sunulacağını açıkladı. Satışa çıkarılacak dairelerden 26'sı 2+1, 9'u ise 3+1 olarak planlandı.
Kuralı satış yöntemiyle satılacak konutların fiyatları da netleşti. En uygun 2+1 daire için 484 bin 200 TL peşinat ödeyenler, 120 ay vadeyle aylık 12 bin 105 TL taksitle ev sahibi olabilecek. 3+1 konutlarda ise en düşük fiyat 651 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.
BAŞVURULAR VE KURA TARİHİ BELLİ OLDU
Satışa sunulan konutlara başvurular, 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Türkiye Halk Bankası'nın Bursa Orhangazi şubesinden yapılacak. Kura çekimi ise 28 Mart 2025'te saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama süreci 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Yedek hak sahipleri ise 16-18 Nisan 2025 tarihlerinde sözleşmelerini imzalayabilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
TOKİ'nin belirlediği başvuru şartlarına göre, satışa sunulan konutlardan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin en az bir yıldır Orhangazi ilçe sınırlarında ikamet etmesi veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.
Ayrıca, başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.
TOKİ’nin uygun fiyatlı konut projeleri, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.