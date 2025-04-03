Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste

BU İLÇELER İL OLMA HAKKINI KAYBEDİYOR

Türkiye genelinde birçok ilçe, il olma beklentisi taşıyor. Ancak, TÜİK kriterlerini karşılamayan ilçeler için bu süreç mümkün görünmüyor. Özellikle nüfusu 100 binin altında olan ilçeler ve il merkezine 30 kilometreden daha yakın yerleşimler, il olma hakkını kaybediyor.

Yetkililer, il olma süreciyle ilgili nihai kararın ilgili bakanlıklar ve hükümet tarafından verileceğini belirtiyor.