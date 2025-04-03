Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, il olma potansiyeline sahip ilçeler listesi güncellenirken, kriterleri karşılayan 5 yeni ilçe listeye eklendi.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in belirlediği şartlara göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra, ilçenin ekonomik gelişmişliği, altyapı olanakları ve stratejik konumu da değerlendirmeye alınıyor.
BU İLÇELER İL OLMA HAKKINI KAYBEDİYOR
Türkiye genelinde birçok ilçe, il olma beklentisi taşıyor. Ancak, TÜİK kriterlerini karşılamayan ilçeler için bu süreç mümkün görünmüyor. Özellikle nüfusu 100 binin altında olan ilçeler ve il merkezine 30 kilometreden daha yakın yerleşimler, il olma hakkını kaybediyor.
Yetkililer, il olma süreciyle ilgili nihai kararın ilgili bakanlıklar ve hükümet tarafından verileceğini belirtiyor.
İŞTE İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇENİN LİSTESİ
YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000
BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891