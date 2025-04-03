Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, il olma potansiyeline sahip ilçeler listesi güncellenirken, kriterleri karşılayan 5 yeni ilçe listeye eklendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste - Resim: 1

TÜİK’in belirlediği şartlara göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra, ilçenin ekonomik gelişmişliği, altyapı olanakları ve stratejik konumu da değerlendirmeye alınıyor.

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Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste - Resim: 2

BU İLÇELER İL OLMA HAKKINI KAYBEDİYOR

Türkiye genelinde birçok ilçe, il olma beklentisi taşıyor. Ancak, TÜİK kriterlerini karşılamayan ilçeler için bu süreç mümkün görünmüyor. Özellikle nüfusu 100 binin altında olan ilçeler ve il merkezine 30 kilometreden daha yakın yerleşimler, il olma hakkını kaybediyor.

Yetkililer, il olma süreciyle ilgili nihai kararın ilgili bakanlıklar ve hükümet tarafından verileceğini belirtiyor.

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Bu İlçelerde Yaşayanlar Havalara Uçacak: İl Olacaklar Listesine 5 İlçe Daha Eklendi! İşte Yeni Liste - Resim: 3

İŞTE İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇENİN LİSTESİ

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891

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