Bu Hisselere Yatırım Yapanlar Yaşadı: 3 Şirkete Onay Geldi

SPK’nın resmi bültenine göre, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ'nin 119 milyon 943 bin 600 lira, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 160 milyon lira, ve Özerden Ambalaj Sanayi AŞ'nin 52 milyon 500 bin lira bedelsiz sermaye artırımı talepleri olumlu sonuçlandı.

Ayrıca, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 4 milyar 900 milyon lira, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 900 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Tekfen Holding AŞ'nin 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 43 milyon dolar ve Rönesans Holding AŞ'nin 500 milyon dolar değerindeki borçlanma aracı ihraç başvuruları da SPK tarafından onaylandı.