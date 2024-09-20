Bu Hisselere Yatırım Yapanlar Yaşadı: 3 Şirkete Onay Geldi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
SPK’nın resmi bültenine göre, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ'nin 119 milyon 943 bin 600 lira, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 160 milyon lira, ve Özerden Ambalaj Sanayi AŞ'nin 52 milyon 500 bin lira bedelsiz sermaye artırımı talepleri olumlu sonuçlandı.
Ayrıca, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 4 milyar 900 milyon lira, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 900 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Tekfen Holding AŞ'nin 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 43 milyon dolar ve Rönesans Holding AŞ'nin 500 milyon dolar değerindeki borçlanma aracı ihraç başvuruları da SPK tarafından onaylandı.
Ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç başvurusu ve Pasha Yatırım Bankası AŞ Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı talepleri de olumlu karşılandı.
SUÇ DUYURULARI VE PARA CEZALARI
SPK, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ’ye yönelik yaptığı inceleme sonucunda şirkete para cezası verdi. Ayrıca, "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" ve "banka hesaplarının izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine dahil edilmesi" gerekçeleriyle üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Öte yandan, Türkiye’deki kişilere internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 63 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için gerekli hukuki işlemler başlatıldı.