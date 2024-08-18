Bu Hisselere Yatırım Yapan Büyük Kazandı: Borsada Füze Gibi Yükseldiler

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Koç Holding 460 milyar 11 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, Garanti BBVA 457 milyar 800 milyon TL ve Türk Hava Yolları 405 milyar 30 milyon TL değerleriyle ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.