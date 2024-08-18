Bu Hisselere Yatırım Yapan Büyük Kazandı: Borsada Füze Gibi Yükseldiler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,86 değer kaybıyla 9.821,96 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü. İşte en fazla değer kazanan hisseler...
Borsa İstanbul'un farklı endeksleri de haftalık bazda değişim gösterdi. Mali Endeks yüzde 0,42 artışla 10.835,25 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 1,27 azalarak 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,36 düşüşle 13.444,88 puan ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puan olarak gerçekleşti.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Bu hafta BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisse senedi Şekerbank oldu. Şekerbank, yüzde 10,29 oranında prim yaparak ön plana çıktı. Şekerbank'ı, yüzde 9,94 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento ve yüzde 7,37 ile Akbank takip etti.
DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Hafta boyunca en fazla değer kaybeden hisseler ise Anadolu Grubu Holding yüzde 10,49, Tukaş Gıda Sanayi yüzde 9,83 ve Kardemir (D) yüzde 9,29 ile sıralandı.
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Koç Holding 460 milyar 11 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, Garanti BBVA 457 milyar 800 milyon TL ve Türk Hava Yolları 405 milyar 30 milyon TL değerleriyle ikinci ve üçüncü sırayı aldı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.