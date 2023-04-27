Bu hatalardan vazgeçin: Elektrik faturasını iki katına çıkarıyor
Ay sonunda büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kalmak istemeyenler dikkat. O saatlerde çalıştırılan bulaşık ve çamaşır makinesi elektrik faturasının iki katına çıkmasına neden oluyor.
Elektrik başta olmak üzere hemen hemen her kategoriye gelen zamlar pek çok vatandaşın büyük bir geçim mücadelesi ile karşı karşıya kalmasına neden olurken, elektriği çok daha tasarruflu kullanabilmek için dikkat edilmesi gereken belli başlı durumlar bulunmaktadır.
Elektrik faturasının çok daha tasarruflu ve düşük gelebilmesi için bulaşık ve çamaşır makinesini çalıştırdığınız o saatlere dikkat etmeniz ay sonunda elektrik faturasının çok daha uygun gelmesini sağlıyor. İşte o saatler...
Elektrik faturasının yüksek gelmesine neden olan etmenlerin başında şüphesiz bilinçsiz elektrik tüketimi gelmektedir.
Elektrik faturasının çok daha uygun gelebilmesi için bulaşık ve çamaşır makinesi başta olmak üzere çeşitli elektronik eşyaları Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri çalıştırmamaya dikkat edin.