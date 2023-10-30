'Bu gerçek değeri değil' dedi: Remzi Özdemir dolarda yıl sonu için rakam verdi
Ekonomist Remzi Özdemir, doların ve altının yıl sonundaki değerleriyle ilgili çıkarımda bulundu.
Yazar ve ekonomist Remzi Özdemir dolar ve altındaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Özdemir, "Merkez Bankası’ndan aldığım bilgi" diyerek yıl sonu doların göreceği seviyeyi açıkladı.
TELE1’den Bilge Yurtdagülen’in konuğu olan Özdemir'in konuşmasından satır başları:
'GOOGLE'IN DOLARI 24 GÖSTERMESİ HAKKINDA'
"Aslında bu tamamen tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran teknik bir hataydı. Google bunu uluslararası bir aracı kuruluştan alıyor. Yaklaşık 10 binlerce yayın bu veriyi ücretsiz kullanıyor. Aralarında TV’lerin de olduğu bazı kuruluşlar bu veriyi kullandı. Yaptığımız araştırmaya göre bu veri kuruluşunun hatasıydı ve sadece dolarda yaşanmadı. Gerçek olsaydı çok güzel olurdu tabii ki. Bu ekran alış ve satış ekranı değil. Akşamın saatinde dolar satabileceğiniz tek platform bankalardır. Dört bankaya baktığımızda böyle bir veri yoktu. 27-28 civarlarındaydı. Dolar satma imkanı yoktu. Müthiş bir heyecanı vardı ama komplo teorileri aramaya gerek yoktu.
'OLURSA İŞİMİZ ÇOK ZOR, DUA EDECEĞİZ'
Dolarda kontrollü bir yükseliş var ancak bu yükseliş enflasyonun altında. Bu doların gerçek değeri değil. ABD’deki ve ülkemizdeki enflasyonu karşılaştığımızda 1 doların 40 TL olması gerekiyor. Ancak bu teknik olarak mümkün değil. Buna ne Merkez Bankası ne de iktidar izin verir. Ellerinde son derece tedbir uygulamaları var. Bu nedenle kimse o aşamayı şu an beklemesin. Benim Merkez Bankası kaynaklarından aldığım bilgilere göre yıl sonuna kadar 30 lira ve birkaç kuruş altında kapatma olasılığı çok yüksek. Sert talepleri sert satışlarla karşılıyorlar. Her ne kadar ‘Satışımız yok’ dese adı değiştirildi ve fiyat istikrarı sağlama çabaları oldu. Bu fiyat istikrarı yılbaşına sürdürecekler aldığım bilgiye göre. Çok agresif ve olağanüstü gelişme olmazsa bunu başarabilirler. Ama bu coğrafya çok enteresan ve bizim de çok büyük sorunlarımız var. En ufak bir kırılmada dolar yükseliyor. Olursa işimiz çok zor, dua edeceğiz.
'2100 DOLARA KADAR YOLU VAR'
Altın en ucuz yatırım araçları diğerlerine göre. Güvenilir liman her zaman altın. Altın onsunun 2100 dolara kadar yolu var. Üstü gelirse altını uzun süre konuşuruz.