'Bu gerçek değeri değil' dedi: Remzi Özdemir dolarda yıl sonu için rakam verdi

'OLURSA İŞİMİZ ÇOK ZOR, DUA EDECEĞİZ'

Dolarda kontrollü bir yükseliş var ancak bu yükseliş enflasyonun altında. Bu doların gerçek değeri değil. ABD’deki ve ülkemizdeki enflasyonu karşılaştığımızda 1 doların 40 TL olması gerekiyor. Ancak bu teknik olarak mümkün değil. Buna ne Merkez Bankası ne de iktidar izin verir. Ellerinde son derece tedbir uygulamaları var. Bu nedenle kimse o aşamayı şu an beklemesin. Benim Merkez Bankası kaynaklarından aldığım bilgilere göre yıl sonuna kadar 30 lira ve birkaç kuruş altında kapatma olasılığı çok yüksek. Sert talepleri sert satışlarla karşılıyorlar. Her ne kadar ‘Satışımız yok’ dese adı değiştirildi ve fiyat istikrarı sağlama çabaları oldu. Bu fiyat istikrarı yılbaşına sürdürecekler aldığım bilgiye göre. Çok agresif ve olağanüstü gelişme olmazsa bunu başarabilirler. Ama bu coğrafya çok enteresan ve bizim de çok büyük sorunlarımız var. En ufak bir kırılmada dolar yükseliyor. Olursa işimiz çok zor, dua edeceğiz.