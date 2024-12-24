Bu Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Yatacak: Resmi Açıklama Geldi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni yıla sayılı günler kala güzel haber geldi. Binlerce emekliyi heyecanlandıran yılbaşı ikramiyesi ile ilgili resmi açıklama geldi. 3 belediye emeklilere yeni yıl ikramiyesi vereceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2025'e az bir zaman kala emekli ikramiyeleri yeniden gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda düzenli olarak ödenen ikramiyeler, geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ek bir ödemeyle desteklenmişti. Şimdi ise 3 belediye emeklilere yeni yıl ikramiyesi vereceğini duyurdu.
Yılbaşına sayılı günler kala emeklilere güzel haber geldi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren emeklilerin yüzünü güldürmek amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, emeklilere yılbaşı ikramiyesi yatıracaklarını açıkladı.
10 BİN EMEKLİYE İKRAMİYE YATACAK
Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede ikamet eden emeklilere ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre, ilçedeki yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Umut Yılmaz, “Önümüzde yeni yıl var. Yeni yılda sizleri kaderinize terk etmek istemiyoruz. Şu ana kadar belediyemize 36 bin tane emekli müracaat etmiş. Çok özür dilerim, hepinize yetemiyorum. Allah izin verirse, 10 bine yakın emekli teyzeme, amcama yeni yıl öncesi 3 ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" dedi.
BURSA'DA EMEKLİLERE 2 BİN TL ÖDEME
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katıldığı bir televizyon programında emeklilere yönelik yapılacak yılbaşı ikramiyesini açıkladı. Başkan Bozbey, ihtiyaç sahibi emeklilere kişi başı 2 bin TL ödeme yapacaklarını belirtti.
ADANA'DA 7 BİN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, kentte yaşayan emeklilere yönelik bir yardım programı hazırladıklarını duyurdu. Kent genelinde 400 bin emeklinin bulunduğunu ifade eden Karalar, bu yardımlardan öncelikli olarak en mağdur durumda olan 7 bin emeklinin faydalanacağını açıkladı. 7 bin emekliye yılbaşında 5 bin TL destek verileceği belirtildi.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
SSK, Bağkur ayrımı olmadan destekten yararlanmak için gerekli kriterler de ortaya çıktı. Emekli olup hiçbir yerde çalışmamak, hanede başka çalışan ya da emekli bulunmaması, ev ya da araba sahibi olmamak, gelir getirici herhangi bir kazancının bulunmaması gerekiyor.