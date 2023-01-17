Bu detaylar sizi de emekli edebilir: İşte EYT'de merak edilen 6 sorunu cevabı
EYT için geri sayım sürerken, İş Kanunu'ndaki bazı detaylar emeklilik kapısını açabiliyor. Sigortasız çalışan herkes hizmet tespit davası açabilir. İşte detaylar...
İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava açma seçeneği var. Buna göre, 8 Eylül 1999'a kadar girişi olup ancak primi yatırılmayanlar için dava kapısı açık.
İşe giriş tarihi, "çırak, stajyer" olunmadığı halde bu statü ile gösterildiyse ya da Eylül 1999'dan önce işe başlanmasına karşın 2000'den sonra sigorta girişi yapıldıysa zaman aşımı süresi işlemez, dava açılabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre, çalışılan işyerinde en az bir sigortalı çalışanın şahitliği ile dava kazanılabilir. Hizmet tespit davaları yaklaşık 2 ayda sonuçlandırılır. Hak düşürücü süre sigorta yapılıp primlerin yatırılmadığı ya da müfettiş incelemesi ile belgelendirilen durumlarda işlemez.
Bunlara ilaveten bir de önce sigortasız çalıştırıldığı işyerinde daha sonra sigorta yapılan işçilerde 5 yıllık süreye bakmadan geriye doğru tescil davası için başvurulabilir.
Örneğin bir kişi 1998'de işe başlayıp SGK'ya sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde 2000'de başlatıldıysa, kuruma başvurularak sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilebilir.