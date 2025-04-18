Bu Çöpleri Toplayan Köşeyi Dönecek: Temizlikle Servet Kazanacak! Tam 113 Milyon TL Ödenecek
NASA, uzay görevlerinde biriken atıkları geri dönüştürmek için çığır açacak bir yarışma başlattı. 'LunaRecycle Challenge' adı verilen yarışmada en iyi uzay atıklarını dönüştürecek projeye 113 milyon TL ödül verilecek. Kazanan hem temizlik yapacak, hem servet kazanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsanlık Ay’a sadece ayak izlerini değil, ardında bıraktığı atıkları da taşıdı. Astronotların gerçekleştirdiği görevlerde Ay yüzeyinde tam 96 torba insan atığı kaldı. Şimdi ise NASA, bu kirliliğe çözüm bulmak ve gelecek uzay görevlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli bir adım atıyor.
ÇÖPÜ TOPLAYAN ZENGİN OLACAK
NASA’nın duyurduğu LunaRecycle Challenge adlı yarışma ile astronotların oluşturduğu atıkları dışkı, idrar, hatta kusmuk dahil olmak üzere geri dönüştürebilecek sistemler geliştirilmesi hedefleniyor. Kazanan fikir sahibi, tam 3 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL) gibi dev bir ödülün sahibi olacak. Yani, uzaydaki çöpü temizleyen yalnızca bilimsel katkı değil, maddi servet de kazanacak.
NASA yetkilileri, uzun süreli görevlerde kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu tür sistemlerin geliştirilmesinin uzayda yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.
Amaç Ay’da kurulacak üslerde astronotların ürettiği atıkları enerjiye, gübreye ya da başka faydalı kaynaklara dönüştürebilecek yenilikçi yöntemlerin bulunması. Bu projeler sadece Ay’da değil, Mars gibi uzak görevlerde de kullanılabilecek altyapının temelini oluşturacak.