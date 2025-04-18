Bu Çöpleri Toplayan Köşeyi Dönecek: Temizlikle Servet Kazanacak! Tam 113 Milyon TL Ödenecek

İnsanlık Ay’a sadece ayak izlerini değil, ardında bıraktığı atıkları da taşıdı. Astronotların gerçekleştirdiği görevlerde Ay yüzeyinde tam 96 torba insan atığı kaldı. Şimdi ise NASA, bu kirliliğe çözüm bulmak ve gelecek uzay görevlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli bir adım atıyor.

ÇÖPÜ TOPLAYAN ZENGİN OLACAK

NASA’nın duyurduğu LunaRecycle Challenge adlı yarışma ile astronotların oluşturduğu atıkları dışkı, idrar, hatta kusmuk dahil olmak üzere geri dönüştürebilecek sistemler geliştirilmesi hedefleniyor. Kazanan fikir sahibi, tam 3 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL) gibi dev bir ödülün sahibi olacak. Yani, uzaydaki çöpü temizleyen yalnızca bilimsel katkı değil, maddi servet de kazanacak.