Bu Cihazlar Elektrik Faturasını Durdukları Yerde Balon Gibi Şişiriyor! Masraf Üstüne Masraf Ödememek İçin Bunu Yapın
Uzmanların ‘vampir cihaz’ olarak tanımladığı evlerde ve iş yerlerinde kullanılan bazı elektronik cihazlar, durdukları yerde elektrik faturasını kabartıyorlar. Peki hangi cihazlar faturaya ek masraf getiriyor? İşte listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Havaların ısınmasıyla birlikte ısıtma masraflarının azalmasını beklerken, elektrik faturanızın hala yüksek geldiğini fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, uzmanların ‘vampir cihazlar’ olarak adlandırdığı ve kullanılmadığı halde enerji tüketmeye devam eden elektronik aletler olabilir.
ELEKTRİK FATURASINI KATLAYAN CİHAZLAR
Bu cihazlar fişe takılı oldukları sürece güç harcamaya devam eder ve yıllık elektrik maliyetinizi artırabilir. İşte en büyük enerji israfına neden olan cihazlar:
Televizyonlar: Bekleme modunda bile enerji tüketir ve yıllık 5-10 sterlin ek maliyet oluşturabilir.
Oyun Konsolları: PlayStation 5 gibi cihazlar, boşta durduklarında bile yıllık 8 sterline kadar enerji tüketebilir.
Şarj Aletleri: Telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet şarj cihazları, hiçbir cihaz bağlı olmasa bile fişte takılı kaldığında elektrik harcar.
Mutfak Aletleri: Dijital saatli mikrodalgalar, kahve makineleri ve akıllı su ısıtıcıları sürekli olarak enerji tüketmeye devam eder.
Diğer Cihazlar: Wi-Fi yönlendiricileri, akıllı hoparlörler, yazıcılar, bebek monitörleri ve akıllı prizler de enerji israfına neden olan başlıca cihazlardır.
ELEKTRİK FATURASINDAN NASIL TASARRUF EDİLİR?
Uzmanlar, gereksiz enerji tüketimini önlemek ve elektrik faturalarını düşürmek için şu adımları öneriyor:
Kullanılmayan cihazları prizden çekmek.
Şarj işlemi tamamlandığında adaptörleri fişten çıkarmak.
Akıllı prizler veya zamanlayıcılar kullanarak cihazların gereksiz enerji tüketmesini engellemek.
TV ve oyun konsollarının eko-modlarını etkinleştirmek.
Enerji tasarruflu ampuller ve verimli cihazlara geçiş yapmak.