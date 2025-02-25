Bu Cihazlar Elektriği Sünger Gibi Emiyor! Dikkat Eden Elektrik Faturasından Yüzde 96 Tasarruf Edecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elektrik faturalarına ilişkin yaptığı açıklamalar, evde enerji tasarrufu konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte fazla elektrik tüketen aboneler, faturalarında ciddi artışlarla karşılaşacak. İşte yüksek elektrik tüketen cihazlar ve tasarruf için alınabilecek önlemler...
Bakan Bayraktar’ın duyurduğu düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneler için faturalar iki katına çıkacak. Ortalama 1.047 TL olan elektrik faturalarının 2.000 TL seviyelerine yükselebileceği belirtilirken, bu durum yaklaşık yüzde 96 oranında bir artışı ifade ediyor.
ELEKTRİK FATURASINI ŞİŞİRİYOR
Enerji tüketimi üzerine yapılan araştırmalara göre, bazı ev eşyaları elektrik kullanımını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Bu cihazlar, kullanılmadığında bile enerji tüketmeye devam eden ve “vampir cihazlar” olarak adlandırılan elektronik eşyalar arasında yer alıyor.
İşte elektrik faturasını artıran başlıca vampir cihazlar:
-Çamaşır makineleri
-Yazıcılar
-Mikrodalga fırınlar
-Oyun konsolları
-Masaüstü bilgisayarlar
-Telefon şarj cihazları
-Akıllı hoparlörler
-Laptoplar
-Modemler
-Dijital yayın kutuları
-Şofbenler
Bu cihazların prizde takılı kalması, bekleme modunda dahi enerji tüketimini sürdürüyor ve gereksiz elektrik harcamasına yol açıyor.
ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Elektrik faturasını düşürmek için alınabilecek bazı basit önlemler şunlar:
-Kullanılmayan elektronik cihazların fişlerini çekmek.
-Geceleri gereksiz cihazları tamamen kapatmak, bekleme moduna almamak.
-Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarları gereğinden fazla şarj etmemek.
-Cihazlar şarj olur olmaz prizden çekerek hem elektrik tasarrufu sağlamak hem de pil ömrünü uzatmak.