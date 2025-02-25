Bu Cihazlar Elektriği Sünger Gibi Emiyor! Dikkat Eden Elektrik Faturasından Yüzde 96 Tasarruf Edecek

ELEKTRİK FATURASINI ŞİŞİRİYOR

Enerji tüketimi üzerine yapılan araştırmalara göre, bazı ev eşyaları elektrik kullanımını yüzde 20 oranında artırabiliyor. Bu cihazlar, kullanılmadığında bile enerji tüketmeye devam eden ve “vampir cihazlar” olarak adlandırılan elektronik eşyalar arasında yer alıyor.

İşte elektrik faturasını artıran başlıca vampir cihazlar:

-Çamaşır makineleri

-Yazıcılar

-Mikrodalga fırınlar

-Oyun konsolları

-Masaüstü bilgisayarlar

-Telefon şarj cihazları

-Akıllı hoparlörler

-Laptoplar

-Modemler

-Dijital yayın kutuları

-Şofbenler

Bu cihazların prizde takılı kalması, bekleme modunda dahi enerji tüketimini sürdürüyor ve gereksiz elektrik harcamasına yol açıyor.