Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu
Araç muayenesi yapacak milyonlarca araba sahibini ilgilendiriyor. TÜVTÜRK resmen duyurdu, bu arabaların hiçbiri muayeneden geçemeyecek. İşte bütün ayrıntılar...
Türkiye genelinde 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen araç muayenelerinde en sık karşılaşılan kusurlar belirlendi. TÜVTÜRK'ün açıkladığı rapora göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 312 muayene istasyonunda toplam 5 milyon 402 bin 381 araç kontrol edildi.
Bu araçlardan:
- 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu,
- 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu,
- 71 bin 937'si emniyetsiz,
- 98 bin 31’i ise kusursuz bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen araç muayeneleri, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yürütülüyor. Türkiye genelinde 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 5 motosiklet muayene istasyonu hizmet veriyor.
Bu yılın ilk altı ayında yapılan muayenelerde en sık rastlanan kusur türleri şunlar oldu:
- Fren sistemleri,
- Kuvvetleri ve lambaları,
- Emniyet kemerleri,
- Geri vites lambası,
- Ön fren hortumları,
- Yakıt sistemleri,
- Yolcu araçlarının koltukları.
Muayene edilen araç sayıları aylık bazda ise şu şekilde dağıldı:
- Ocak: 920.187
- Şubat: 862.340
- Mart: 941.321
- Nisan: 787.441
- Mayıs: 935.416
- Haziran: 955.676
TÜVTÜRK, araç sahiplerini muayene öncesi gerekli kontrolleri yapmaları konusunda uyararak, güvenli sürüş için araçların düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılmasını önerdi.
ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?
Araç sahiplerinin düzenli olarak yaptırmaları gereken muayene işlemi, araçların trafikteki güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır. Araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1.Borç Kontrolü
İlk adım olarak aracınızın trafik cezası, vergi borcu veya OGS kaçak geçiş cezası gibi borçlarının olup olmadığını kontrol edin. Borcu olan araçların muayene işlemleri yapılmamaktadır. Borçlarınızı dijital platformlardan ödeyebilirsiniz.
2.Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü
Aracınızın çevreye yaydığı zararlı gazların belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırın. Bu test muayene sırasında ağır kusur olarak değerlendirilebilecek bir unsurdur.
3.Gerekli Ekipmanları Tamamlama
Araçta bulunması gereken ekipmanların eksiksiz olduğundan emin olun. İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü ve stepne gibi gerekli ekipmanların araçta mevcut olması gerekmektedir.
4.Fren Sistemi Kontrolü
Frenlerinizi kontrol edin. Ön ve arka aks sistemlerinin, tekerleklerin fren kuvvet değerlerinin uygun olması gerektiğini unutmayın. Fren pedalının tepkisini test edin ve fren hidroliği seviyesini kontrol ettirin.
5.Direksiyon Sistemi Kontrolü
Direksiyon sisteminin sağlam ve düzgün çalıştığından emin olun. Direksiyonun oynaması veya gıcırdaması gibi sorunlar muayene sırasında problem yaratabilir.
6.Aydınlatma Sistemleri
Aracınızın ön ve arka aydınlatma sistemlerini, sinyalleri ve geri vites lambasını kontrol edin. Arızalı lambaların değiştirilmesi gerekmektedir.
7.Cam ve Aynalar
Camlarda ve aynalarda kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Cam yıkama sisteminin çalışır durumda ve yeterli miktarda su içerdiğinden emin olun.
8.Emniyet Kemeri Kontrolü
Emniyet kemerlerinin tam ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Aşınmış veya hasarlı kemerler muayenede sorun yaratabilir.
9.Lastik Durumu
Lastiklerinizin diş derinliğinin binek araçlarda en az 1,6 mm olması gerektiğini unutmayın. Lastiklerin hız ve yük kapasitesine uygunluğunu kontrol edin ve aşınmış lastikleri değiştirin.
10.Şasi Numarası ve Belgeler
Şasi numaranızın aracın gövdesindeki numara ile aynı olduğundan emin olun. Ayrıca, ruhsat, trafik sigortası ve vekaletname (araç size ait değilse) gibi belgeleri yanınıza alın.
Araç Muayenesi Sırasında Kontrol Edilen Diğer Unsurlar:
- Yakıt cinsi ve koltuk sayısı
- Motor kaputunun kilit sistemi
- Fren merkezi silindiri, fren kuvvetlendiricisi, fren hidroliği seviyesi
- Motor havuzu içindeki hortumlar, akü ve bağlantıları
- Sızdırmazlık ve yalıtım
- Şoför koltuğunun sabitliği
- Kalorifer, korna, kilometre göstergeleri
- Araç alt kısmında sıvı, yağ ve yakıt kaçakları
- Karoseri ve taşıyıcı parçaların durumu
- Tekerlek rulman boşlukları, rot başı ve rotil bağlantıları
- Jant hasar durumu ve tekerlek boşluklarının uygunluğu
- Fren limitörü (varsa)
Araç muayenesine gitmeden önce bu adımları takip ederek, muayene sürecinde herhangi bir sorun yaşamadan aracınızı güvenle trafiğe çıkarabilirsiniz.