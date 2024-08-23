Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu

Bu araçlardan:

- 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu,

- 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu,

- 71 bin 937'si emniyetsiz,

- 98 bin 31’i ise kusursuz bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen araç muayeneleri, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yürütülüyor. Türkiye genelinde 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 5 motosiklet muayene istasyonu hizmet veriyor.