BP ve Shell'den Dev Ortaklık! Büyük Yatırım Yeniden Başlıyor
Petrol sektörünün iki küresel devi BP ve Shell, Libya’da enerji yatırımlarını yeniden canlandırmak üzere harekete geçti. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, üç ayrı petrol sahasında hidrokarbon potansiyeli araştırılacak ve geliştirme çalışmaları yürütülecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Trablus merkezli yapılan açıklamaya göre, yıllardır kesintiye uğrayan enerji projeleri bu iş birlikleriyle yeniden ivme kazanacak. BP, Trablus’taki ofisini 2025 yılının son çeyreğinde yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Şirket, Messla ve Sarir sahaları ile çevresindeki keşif bölgelerinde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere NOC ile mutabakat zaptı imzaladı.
Ayrıca BP’nin Libya genelinde konvansiyonel olmayan enerji kaynakları üzerinde de çalışacağı bildirildi. Bu kapsamda, özellikle kayaç formasyonları içinde bulunan petrol ve doğalgaz gibi geleneksel olmayan rezervlerin araştırılması planlanıyor.
ASKIYA ALINAN FAALİYETLER YENİDEN BAŞLIYOR
BP, 2007 yılında Libya’ya dönüş yaparak NOC ile kara bölgelerinde A ve B, açık denizde ise C bölgesinde enerji anlaşmaları imzalamıştı. Ancak 2011’de başlayan iç savaş ve ardından gelen siyasi belirsizlikler nedeniyle tüm faaliyetler askıya alınmıştı. Bu süreçte İtalyan enerji şirketi Eni, projedeki %42,5 oranındaki hissesiyle operatörlük görevini üstlendi. BP ise aynı oranda hisseye sahipken, %15’lik pay Libya Yatırım Otoritesi’ne ait kaldı. 2023 yılında güvenlik risklerinin azalmasıyla askıya alınan faaliyetlerin yeniden başlamasına karar verilmişti.
SHELL DE YENİ SAHALARDA FAALİYETE HAZIRLANIYOR
NOC’tan yapılan açıklamada Shell ile de kapsamlı bir teknik iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında Atshan sahasının yanı sıra NOC mülkiyetindeki diğer alanlarda da teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yapılacak. Shell’in yürütmeyi planladığı bu çalışmalar, Libya’daki üretim kapasitesini artırmaya yönelik uzun vadeli stratejilerin bir parçası olarak görülüyor.
PETROL DEVLERİ LİBYA’YA GERİ DÖNÜYOR
Siyasi istikrarsızlık ve silahlı gruplar arası çatışmalar nedeniyle uzun süre enerji yatırımlarında duraksama yaşayan Libya, Afrika’nın en büyük ikinci petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Son dönemde BP, Eni, OMV ve Repsol gibi enerji şirketlerinin yeniden ülkede faaliyete başlaması, Libya’nın petrol üretim kapasitesini artırma umutlarını yeniden yeşertmiş durumda.