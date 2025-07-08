BP ve Shell'den Dev Ortaklık! Büyük Yatırım Yeniden Başlıyor

Trablus merkezli yapılan açıklamaya göre, yıllardır kesintiye uğrayan enerji projeleri bu iş birlikleriyle yeniden ivme kazanacak. BP, Trablus’taki ofisini 2025 yılının son çeyreğinde yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Şirket, Messla ve Sarir sahaları ile çevresindeki keşif bölgelerinde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini değerlendirmek üzere NOC ile mutabakat zaptı imzaladı.

Ayrıca BP’nin Libya genelinde konvansiyonel olmayan enerji kaynakları üzerinde de çalışacağı bildirildi. Bu kapsamda, özellikle kayaç formasyonları içinde bulunan petrol ve doğalgaz gibi geleneksel olmayan rezervlerin araştırılması planlanıyor.