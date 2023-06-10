Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor
Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere yüzde 40 ve üzeri zam geleceğini açıkladı. Tüm ithal içkilerde kısıtlama başladığını da belirten Aybaş "Birde bunlara ÖTV zammı binecek” dedi.
İktidarın enflasyonist politikaları nedeniyle halkın alım gücü iyice düşerken seçimin sona ermesiyle birlikte birçok ürüne zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.
Halk TV'nin haberine göre Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından “Alkollü içkilere yüzde 40 ve üzeri zam gelirse yok canım sende abartma istersen o kadar da değil yani falan der misiniz” paylaşımında bulundu.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’A CEVAP VERDİ
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan ise bu mesaja “Olan ÖTV’YE OLACAK…..” şeklinde yanıt verdi.
Armağan Çağlayan’ın mesajına yanıt veren Aybaş ise alkole zam geleceğine dair yaptığı öngörünün gerekçelerini sıraladı.