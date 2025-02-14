Böylesi Ne Duyuldu Ne Görüldü! 14 Şubat’ta Sevgili Kiralama Dönemi Başladı: 200 Liradan Başlıyor

Rus basınında yer alan haberlere göre, Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada dikkat çeken bir hizmet ortaya çıktı. Bazı kişiler, sevgilisi varmış gibi görünmek isteyen kadınlara eşlik ederek, romantik bir gün geçirmelerini sağlıyor.

LÜKS RESTORANLARDA ROMANTİK POZLAR VERİYORLAR

Moskviçmag dergisinin haberine göre, kiralık sevgili hizmeti sunanlar, kadınlarla lüks restoranlara giderek onlara eşlik ediyor ve sosyal medyada paylaşılacak romantik fotoğraflar çektiriyor.