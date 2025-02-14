Böylesi Ne Duyuldu Ne Görüldü! 14 Şubat’ta Sevgili Kiralama Dönemi Başladı: 200 Liradan Başlıyor
Ukrayna savaşı nedeniyle erkek nüfusunun büyük bir kısmının cephede olduğu Rusya’da, 14 Şubat’ı yalnız geçirmek istemeyen kadınların “kiralık sevgili” arayışına girdiği öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Rus basınında yer alan haberlere göre, Sevgililer Günü yaklaşırken sosyal medyada dikkat çeken bir hizmet ortaya çıktı. Bazı kişiler, sevgilisi varmış gibi görünmek isteyen kadınlara eşlik ederek, romantik bir gün geçirmelerini sağlıyor.
LÜKS RESTORANLARDA ROMANTİK POZLAR VERİYORLAR
Moskviçmag dergisinin haberine göre, kiralık sevgili hizmeti sunanlar, kadınlarla lüks restoranlara giderek onlara eşlik ediyor ve sosyal medyada paylaşılacak romantik fotoğraflar çektiriyor.
ÜCRETLER 200 LİRADAN BAŞLIYOR
Bu ilginç hizmetin fiyatı 500 ruble (yaklaşık 200 TL) seviyesinden başlarken, yemek ve eğlence gibi tüm ek masrafların müşteriye ait olduğu belirtiliyor.
İLANLARA ENGEL GELİYOR
14 Şubat öncesinde internet ve sosyal medya platformlarında bu tür hizmet ilanları yaygınlaşırken, birçok platform bu ilanları kaldırmaya başladı. Özellikle bazı ilanların erkek eskort hizmetleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle siteler, bu tür içeriklere kısıtlama getirdi. Rusya’da gündem olan bu hizmet, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu oldu.