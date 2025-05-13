Böylesi İlk Kez Görüldü: Yeni Mezun Aylık 200 Bin TL Maaş İle İşe Başlıyor! Duyan İnanamadı

İstanbul merkezli bir oyun firması tarafından yayınlanan iş ilanı, sunduğu maaş ve yan haklarla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni mezunlara yönelik hazırlanan bu ilan, sadece maaşıyla değil, sağladığı diğer imkanlarla da dikkat çekti.

AYLIK 200 BİN TL NET MAAŞLA PERSONEL ARANIYOR

Söz konusu firmanın yayınladığı ilana göre, pozisyon için belirlenen aylık net maaş tam 200 bin TL. Yeni mezun adaylara hitap eden bu ilan, teknoloji ve yazılım dünyasında benzeri görülmemiş bir teklif olarak değerlendiriliyor.