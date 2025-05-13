Böylesi İlk Kez Görüldü: Yeni Mezun Aylık 200 Bin TL Maaş İle İşe Başlıyor! Duyan İnanamadı
İstanbul’daki bir oyun firmasının yeni mezunlara yönelik yayımladığı iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. 200 bin TL net maaş ve sunduğu ayrıcalıklar herkesi şaşkına çevirdi.
Kaynak: TGRT
İstanbul merkezli bir oyun firması tarafından yayınlanan iş ilanı, sunduğu maaş ve yan haklarla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni mezunlara yönelik hazırlanan bu ilan, sadece maaşıyla değil, sağladığı diğer imkanlarla da dikkat çekti.
AYLIK 200 BİN TL NET MAAŞLA PERSONEL ARANIYOR
Söz konusu firmanın yayınladığı ilana göre, pozisyon için belirlenen aylık net maaş tam 200 bin TL. Yeni mezun adaylara hitap eden bu ilan, teknoloji ve yazılım dünyasında benzeri görülmemiş bir teklif olarak değerlendiriliyor.
SAĞLIK, DİŞ, GÖZ SİGORTASI VE TAŞINMA DESTEĞİ DE VAR
Yüksek maaşın yanı sıra firma, çalışanlarına %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası da sunuyor. Üstelik şehir dışından gelecek adaylar için taşınma desteği de sağlanıyor. Bu geniş kapsamlı yan haklar, sektörde çalışan pek çok kişi tarafından "hayal gibi" olarak yorumlandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İş ilanı kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Kullanıcılar, ilanın şartlarına ve maaş detaylarına şaşkınlıkla yaklaşırken, birçok kişi "hayatımda gördüğüm en iyi ilan" şeklinde yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise ilana mizahi şekilde yaklaşıp, pozisyonun hangi yetenekleri istediğini merak ettiklerini dile getirdi.