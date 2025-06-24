Böyle Hasat Görülmedi! Her Ağaçta 2 Tane Kaldı: Geçen Yıl 45 Liraydı, Bu Yıl Fiyatı Altınla Yarışıyor

Geçen yıl yaklaşık 51 bin ton kiraz ve 57 bin ton vişne üretimi yapılan kentte, bu yıl meyve veren ağaçların sayısı yok denecek kadar az. Çiftçiler, kiraz ağaçlarının bazılarında sadece 1 ila 5 arasında meyve bulunduğunu belirtiyor. Ürünün bu denli az olması nedeniyle belde ve köylerdeki tarım kooperatiflerinin büyük bir kısmı henüz alım faaliyetlerine başlamadı.