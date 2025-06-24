Böyle Hasat Görülmedi! Her Ağaçta 2 Tane Kaldı: Geçen Yıl 45 Liraydı, Bu Yıl Fiyatı Altınla Yarışıyor
Türkiye’nin kiraz ve vişne üretiminde söz sahibi illerinden biri olan Afyonkarahisar’da, bu yıl üreticiler büyük bir felaketle karşı karşıya. İlkbaharda yaşanan şiddetli zirai don, ağaçlardaki meyve oluşumunu neredeyse durma noktasına getirdi. Uzmanların verilerine göre, rekolte kaybı bazı bölgelerde yüzde 90’ı aşarken, birçok üretici bahçesine dahi girmedi.
Kaynak: DHA
Geçen yıl yaklaşık 51 bin ton kiraz ve 57 bin ton vişne üretimi yapılan kentte, bu yıl meyve veren ağaçların sayısı yok denecek kadar az. Çiftçiler, kiraz ağaçlarının bazılarında sadece 1 ila 5 arasında meyve bulunduğunu belirtiyor. Ürünün bu denli az olması nedeniyle belde ve köylerdeki tarım kooperatiflerinin büyük bir kısmı henüz alım faaliyetlerine başlamadı.
FİYATI 450 LİRAYA DAYANDI
Ürün kıtlığı, fiyatlara da doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz yıl kilogramı 50 liradan satılan kiraz, bu yıl üretim azlığı nedeniyle 250 liraya kadar çıktı. Tüccarların ve komisyoncuların eline geçen ürünlerin pazarda 400-450 TL bandına kadar ulaştığı bildiriliyor.
GEÇEN YIL 45 LİRAYDI
Afyonkarahisar’ın Erkmen beldesinde üretimin durumu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yücel Şahin, "Geçen sene 40- 45 lira bandında olan meyve fiyatlarımız, ürün olmadığından dolayı bu sene 200- 250 lira bandında değişiyor. Topladığımız ürün pazara, komisyonculara geçtiği anda 400-450 bandına fiyatı yükseliyor" diye konuştu.
İHRACAT DA TEHLİKEDE
Afyonkarahisar, Türkiye genelinde kiraz üretiminin yüzde 7’sini, vişne üretiminin ise yaklaşık yüzde 28’ini karşılıyor. Özellikle vişnede ihracat oranı yüzde 70’lere kadar ulaşan kentte, bu yıl dış pazarlara ürün gönderilmesi de oldukça zor görünüyor.