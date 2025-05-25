BOTAŞ’a 88 Milyar TL Borçlu Olan Enerji Devi İflas Ediyor! Büyük Kayıp Olacak
Bulgaristan’ın en büyük doğal gaz şirketlerinden biri olan Bulgargaz, Türkiye’nin kamu enerji kuruluşu BOTAŞ’a olan dev borcu nedeniyle iflas sınırına geldi. Şirketin yaklaşık 88 milyar TL’ye denk gelen borcu, iki ülke arasındaki enerji anlaşmasını tartışmalı hale getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuyla ilgili açıklama yapan Bulgaristan Enerji Bakanı Jeço Stankov, borcun 220 milyon leva yani yaklaşık 4 milyar TL olduğunu belirtti. Ancak söz konusu anlaşmanın “al ya da öde” maddesi nedeniyle toplam borcun 4 milyar levayı (88 milyar TL) aştığını vurguladı. Stankov, bu tutarın tamamı ödenmeden sözleşmenin feshedilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
ESKİ BAKANDAN SERT TEPKİ
Bulgargaz’ın içinde bulunduğu krize yönelik en dikkat çekici değerlendirme, eski Enerji Bakanı Alexander Nikolov’dan geldi. Nikolov, imzalanan anlaşmayı “tarihi bir hata” olarak nitelendirerek, bu denli büyük zarara yol açan bir sözleşmenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
2023 yılına ait finansal raporların, sözleşmenin mali etkilerini açıkça ortaya koyduğunu belirten Alexander Nikolov, Eylül 2022’den bu yana şirketin ciddi şekilde pazar payı kaybettiğini ve mali tablolarında ağır zararlar yazdığını söyledi.
BULGARGAZ’IN GELECEĞİ BELİRSİZ
BOTAŞ’a olan borcun kapatılamaması durumunda, Bulgargaz’ın faaliyetlerini sürdüremeyeceği ifade ediliyor. Şirketin iflas sürecine girmesi halinde, Bulgaristan’ın enerji arz güvenliği de ciddi risk altına girecek. Gelişmeler hem Bulgar kamuoyunda hem de uluslararası enerji piyasasında yakından takip ediliyor.