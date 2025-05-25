BOTAŞ’a 88 Milyar TL Borçlu Olan Enerji Devi İflas Ediyor! Büyük Kayıp Olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Bulgaristan Enerji Bakanı Jeço Stankov, borcun 220 milyon leva yani yaklaşık 4 milyar TL olduğunu belirtti. Ancak söz konusu anlaşmanın “al ya da öde” maddesi nedeniyle toplam borcun 4 milyar levayı (88 milyar TL) aştığını vurguladı. Stankov, bu tutarın tamamı ödenmeden sözleşmenin feshedilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.