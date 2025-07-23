Bosch'tan Radikal Karar: Kadrosunu Resmen Boşaltacak

Bosch yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, global otomotiv satışlarındaki gerileme ve sektörün hızlı yapısal değişimi nedeniyle Reutlingen tesisinin üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gidileceği belirtildi. Buna göre tesis, gelecekte ağırlıklı olarak yarı iletken üretimiyle öne çıkacak.