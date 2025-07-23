Bosch'tan Radikal Karar: Kadrosunu Resmen Boşaltacak
Dünyanın önde gelen otomotiv parça üreticilerinden Bosch, Almanya'nın Reutlingen kentindeki üretim tesisinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Şirket, otomotiv sektöründeki talep düşüşünü gerekçe göstererek 2029 yılına kadar yaklaşık 1.100 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bosch yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, global otomotiv satışlarındaki gerileme ve sektörün hızlı yapısal değişimi nedeniyle Reutlingen tesisinin üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gidileceği belirtildi. Buna göre tesis, gelecekte ağırlıklı olarak yarı iletken üretimiyle öne çıkacak.
ELEKTRONİKTE REKABET GERİLEDİ
Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, özellikle elektronik kontrol ünitesi (ECU) üretiminin küresel ölçekte rekabet gücünü yitirmeye başladığına dikkat çekerek, bu alanda faaliyetlerin azaltılacağını söyledi. Bosch, böylece ileri teknolojiye odaklanan yeni üretim hatlarına geçiş yaparak verimliliği artırmayı hedefliyor.
YENİDEN YAPILANDIRMAYA GİDİYOR
Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Reutlingen fabrikası, Bosch’un Avrupa’daki önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin yeniden yapılanma adımı, yerel istihdam üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği gibi, Avrupa otomotiv sanayisindeki dönüşümün de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.