Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, dört şirketin hisselerine yönelik önemli bir sınırlama kararı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Burçelik, İhlas Haber Ajansı, Uşak Seramik ve Yeşil Yapı hisseleri için 3 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yapılması yasaklandı.
3 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan duyuruda, söz konusu tedbirlerin Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, 4 Haziran 2025 seans açılışı itibarıyla başlayan uygulama, 3 Temmuz 2025 seans kapanışına kadar geçerli olacak.
Tedbir kapsamında BURCE.E (Burçelik), IHAAS.E (İhlas Haber Ajansı), USAK.E (Uşak Seramik) ve YYAPI.E (Yeşil Yapı) payları, belirtilen süre boyunca açığa satış ve kredili işlemler için kullanılamayacak. Bu kısıtlama, yatırımcıları fiyat dalgalanmalarına karşı korumayı ve piyasa istikrarını sağlama amacını taşıyor.
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, aşırı fiyat hareketleri gözlemlenen hisseler için otomatik olarak devreye alınan bir mekanizma olup, belirli dönemlerde çeşitli işlem sınırlamaları getirerek yatırımcı güvenliğini artırmayı hedefliyor.