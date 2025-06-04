Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, dört şirketin hisselerine yönelik önemli bir sınırlama kararı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim: 1

Burçelik, İhlas Haber Ajansı, Uşak Seramik ve Yeşil Yapı hisseleri için 3 Temmuz 2025 tarihine kadar kredili işlem yapılması yasaklandı.

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Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim: 2

3 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan duyuruda, söz konusu tedbirlerin Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, 4 Haziran 2025 seans açılışı itibarıyla başlayan uygulama, 3 Temmuz 2025 seans kapanışına kadar geçerli olacak.

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Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim: 3

Tedbir kapsamında BURCE.E (Burçelik), IHAAS.E (İhlas Haber Ajansı), USAK.E (Uşak Seramik) ve YYAPI.E (Yeşil Yapı) payları, belirtilen süre boyunca açığa satış ve kredili işlemler için kullanılamayacak. Bu kısıtlama, yatırımcıları fiyat dalgalanmalarına karşı korumayı ve piyasa istikrarını sağlama amacını taşıyor.

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Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim: 4

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, aşırı fiyat hareketleri gözlemlenen hisseler için otomatik olarak devreye alınan bir mekanizma olup, belirli dönemlerde çeşitli işlem sınırlamaları getirerek yatırımcı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

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