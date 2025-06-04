Borsada O Hisselere Peş Peşe Yasak Geldi: Yatırımcısı Neye Uğradığını Şaşırdı

Tedbir kapsamında BURCE.E (Burçelik), IHAAS.E (İhlas Haber Ajansı), USAK.E (Uşak Seramik) ve YYAPI.E (Yeşil Yapı) payları, belirtilen süre boyunca açığa satış ve kredili işlemler için kullanılamayacak. Bu kısıtlama, yatırımcıları fiyat dalgalanmalarına karşı korumayı ve piyasa istikrarını sağlama amacını taşıyor.