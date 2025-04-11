Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı

MADDİ SORUNLARLA SARSILDI

Medigene, kanser tedavilerinde özellikle bağışıklık sistemini hedef alan yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekmişti. Daha önce genital siğil tedavisinde kullanılan Veregen adlı merhem ile Eligard isimli kanser ilacının lisans haklarını elinde bulunduruyordu. Ancak bu ürünlerin haklarını yıllar içinde başka firmalara devreden şirket, gelir kaynaklarının azalmasıyla birlikte darboğaza girdi.

16 MİLYON EUROLUK DEV ZARAR

Açıklanan son finansal verilere göre, şirketin 6 milyon Euro’luk cirosuna karşılık 16 milyon Euro zarar ettiği belirtildi. Bu rakamlar, şirketin mevcut kaynaklarla faaliyetlerini sürdüremeyeceğini ortaya koydu. Varlıkların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte, iflas sürecinin hızlandırılması kararı alındı.