Borsada İşlem Gören Dev Şirket İflas Etti: Borç Yükü Altından Kalkamadı
Bağışıklık hücrelerine dayalı kanser tedavileriyle tanınan Almanya merkezli biyoteknoloji firması Medigene, artan mali kayıpların ardından resmi iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Borsada işlem gören şirketin 6 milyon Euro ciroya karşılık 16 milyon Euro zarar ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı49'un haberine göre, Almanya'nın önde gelen biyoteknoloji firmalarından biri olarak bilinen Medigene AG, finansal zorluklar nedeniyle resmi iflas başvurusuna hazırlanıyor. Münih yakınlarındaki Martinsried bölgesinde faaliyet gösteren şirket, özellikle bağışıklık hücrelerine dayalı kanser tedavileri alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.
1994 yılında Münih Gen Merkezi’nde kurulan Medigene, 2000 yılından bu yana Frankfurt Borsası’nda işlem görüyordu. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketi çıkmaza sürükledi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunun yapılacağı duyuruldu. Başvuru sürecinin Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.
MADDİ SORUNLARLA SARSILDI
Medigene, kanser tedavilerinde özellikle bağışıklık sistemini hedef alan yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekmişti. Daha önce genital siğil tedavisinde kullanılan Veregen adlı merhem ile Eligard isimli kanser ilacının lisans haklarını elinde bulunduruyordu. Ancak bu ürünlerin haklarını yıllar içinde başka firmalara devreden şirket, gelir kaynaklarının azalmasıyla birlikte darboğaza girdi.
16 MİLYON EUROLUK DEV ZARAR
Açıklanan son finansal verilere göre, şirketin 6 milyon Euro’luk cirosuna karşılık 16 milyon Euro zarar ettiği belirtildi. Bu rakamlar, şirketin mevcut kaynaklarla faaliyetlerini sürdüremeyeceğini ortaya koydu. Varlıkların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte, iflas sürecinin hızlandırılması kararı alındı.