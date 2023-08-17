Borsada günün çok en yükselen hisseleri

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,63 artışla, 7.787,47 puandan kapattı. Seans içerisinde en düşük 7.633,13, en yüksek 7.798,61 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 125,21 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 287,64$ seviyesinde bulunuyor. BIST 100'deki 85 hisse yükselirken 13 hisse, yatırımcısını üzdü.