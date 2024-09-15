Borsada Dev Hamle: 300 Lotunuz 9300 Lot Olacak!

SPK'nın onayı durumunda yatırımcıların ellerindeki hisseler katlanacak. Örneğin 100 hisse 3.100’e, 300 hisse 9.300’e, 500 hisse ise 15.500’e yükselecek. Son dönemde sert düşüşlere rağmen BTCIM, BIST 100 endeksindeki dalgalanmalara karşı direnç gösterdi. Aylık bazda yüzde 22, yıllık bazda ise yüzde 226 değer kazanan hisse, 13 Eylül’de günü yüzde 1,7 düşüşle 230 TL’den kapattı.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, bir şirketin hisse senetlerini geniş bir yatırımcı kitlesine duyuru ve ilan yoluyla satışa sunması işlemidir. Bu süreç, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senedi ihraç ederek özkaynak yoluyla fonlama sağlamalarını mümkün kılar. Halka arz, aynı zamanda şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak şirketler, kaynak ihtiyaçlarını sadece hisse senedi ihraç ederek değil, aynı zamanda dış finansman kaynaklarına başvurarak borçlanma yoluyla da karşılayabilirler. Bu iki yöntem, şirketlerin büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerinde önemli rol oynar.