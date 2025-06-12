Borsada Adından Söz Ettiriyordu: Tekstil Devi Çıkmaza Girdi! Hisseleri Resmen Çakıldı
Dünyaca ünlü moda zinciri Zara’nın çatı şirketi Inditex, 2024’ün ilk çeyreğinde yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Beklentileri karşılamaktan uzak kalan satış rakamları ve yaz sezonunun durağan açılışı, şirketin hisselerine olumsuz yansıdı. Avrupa borsasında işlem gören dev perakendeci, Stoxx 600 endeksinde günü en fazla değer kaybeden ikinci hisseyle tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bünyesinde Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho ve Stradivarius gibi birçok popüler markayı barındıran şirket, bu yılın ilk mali çeyreğinde öngörülen performans çizgisinin altında kaldı. Özellikle uluslararası ticaretteki gerilimler ve kur oynaklığı, dev markanın ivme kazanma çabasını sekteye uğrattı.
SATIŞLAR BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI
Şirketin 30 Nisan'da sona eren üç aylık süreçte elde ettiği toplam gelir, 8,27 milyar euro olarak kaydedildi. Bu rakam, analistlerin 8,36 milyar euro seviyesindeki ortalama beklentisinin biraz altında kaldı. Aynı dönemde net kârda ise sınırlı bir artış görüldü: geçen yıla kıyasla sadece yüzde 0,8’lik bir artışla 1,3 milyar euro seviyesine ulaşıldı. Bu durum, piyasanın güçlü büyüme umuduyla çelişen bir tablo oluşturdu.
YAZA YAVAŞ BAŞLANGIÇ YAPTI
Yeni sezonun başlangıcına da pek hızlı girilemedi. 1 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasındaki satış performansı, döviz etkisinden arındırılmış şekilde yalnızca yüzde 6’lık bir artışla sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 12 seviyesindeydi. Ayrıca piyasa beklentisi olan yüzde 7,3’lük artış da yakalanamadı. Şirket bu yavaşlamaya dair açık bir sebep belirtmedi ancak genel performansın hâlâ “sağlam” olduğunu vurguladı. Oysa birkaç ay önceki değerlendirmelerde büyüme "çok güçlü" olarak nitelendirilmişti.
KUR ETKİSİ DAHA SERT HİSSEDİLECEK
Inditex, yılın başlarında döviz kuru hareketliliğinin satışlar üzerinde yüzde 1 civarında negatif etki yaratmasını beklerken, bu öngörüsünü yüzde 3'e yükseltti. Kur farkının bu denli artması, yıl genelinde gelirlerin daha da baskı altında kalabileceğini gösteriyor.
SADECE INDITEX DARDA DEĞİL
Inditex gibi rakipleri de benzer sıkıntılar yaşıyor. İsveç merkezli H&M’in Mart ayındaki satışları sadece yüzde 1 artarken, geçen yıl bu oran yüzde 4’tü. Aynı şirketin Aralık-Şubat döneminde açıkladığı gelir artışı da beklentileri aşamadı ve sadece yüzde 2’de kaldı. Bu tablo, küresel moda devlerinin zorlu bir ekonomik zeminde yol almaya çalıştığını gösteriyor.
HİSSELER SERT DÜŞTÜ
Tüm bu gelişmeler, Inditex hisselerini sert şekilde etkiledi. Çarşamba sabahı hisselerde yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı ve bu durum şirketi Avrupa’nın en çok kaybettiren hisselerinden biri haline getirdi. Bernstein’dan analist William Woods’un değerlendirmesine göre, piyasa genelindeki dalgalanma ve talepteki zayıflık satışları etkiledi. Ancak böyle bir ortamda yüzde 6’lık büyümeyi de yabana atmamak gerek.