Borsada Adından Söz Ettiriyordu: Tekstil Devi Çıkmaza Girdi! Hisseleri Resmen Çakıldı

YAZA YAVAŞ BAŞLANGIÇ YAPTI

Yeni sezonun başlangıcına da pek hızlı girilemedi. 1 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasındaki satış performansı, döviz etkisinden arındırılmış şekilde yalnızca yüzde 6’lık bir artışla sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 12 seviyesindeydi. Ayrıca piyasa beklentisi olan yüzde 7,3’lük artış da yakalanamadı. Şirket bu yavaşlamaya dair açık bir sebep belirtmedi ancak genel performansın hâlâ “sağlam” olduğunu vurguladı. Oysa birkaç ay önceki değerlendirmelerde büyüme "çok güçlü" olarak nitelendirilmişti.