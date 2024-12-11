Borsa’da 3 Hisseye Resmen El Konuldu! Yatırımcısı Saçını Başını Yolacak
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, üç hisseye yönelik kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.
Kaynak: BloombergHT
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine yönelik tedbirlerin 10 Ocak tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda söz konusu hisselerde kredili işlem yapılamayacak.
NET TARİH VERİLDİ
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E, ENSRI.E ve PEKGY.E payları 11/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.