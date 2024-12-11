Borsa’da 3 Hisseye Resmen El Konuldu! Yatırımcısı Saçını Başını Yolacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine yönelik tedbirlerin 10 Ocak tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda söz konusu hisselerde kredili işlem yapılamayacak.