Borsa Yatırımcıları Havalara Uçacak: 43 Dev Şirketten Temettü Dağıtma Kararı
Borsa yatırımcıları için müjdeli haber geldi. 2024 yılı sonuna kadar tam 43 şirket, hissedarlarına temettü dağıtacak. Bu şirketler arasında BİST 100 endeksinde yer alan birçok önemli firma bulunuyor. Temettü miktarları ve dağıtım tarihleri yatırımcılar tarafından merakla beklenirken, kar payı dağıtımı yapan şirketlerin listesi de netleşti.
Kaynak: Rota Borsa
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden bazıları, 2024 yılının son aylarında yatırımcılarına kar payı dağıtma kararı aldı. İşte 2024 yılı boyunca temettü dağıtacak şirketlerden bazıları ve ödeme tarihleri:
- Kervan Gıda (KRVGD): 10 Eylül 2024, hisse başı net temettü 0,0312 TL.
- TÜPRAŞ (TUPRS): 27 Eylül 2024, hisse başı net temettü 10,74 TL.
- Ayen Enerji (AYEN): 30 Eylül 2024, hisse başı net temettü 0,5522 TL.
- Şok Marketler (SOKM): 1 Ekim 2024, hisse başı net temettü 0,7585 TL.
- Bim Mağazalar (BIMAS): 2 Kasım ve 18 Aralık 2024 tarihlerinde iki taksitte toplam 7,20 TL net temettü.
-Turkcell (TCELL): 5 Aralık 2024, hisse başı net temettü 2,57 TL.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, şirketlerin net dönem karından hissedarlarına pay dağıtması anlamına gelir. Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan temettü, nakit olarak veya bedelsiz pay senedi şeklinde dağıtılabilir. Nakit temettü ödemeleri peşin veya taksitli olarak yapılabilirken, bedelsiz pay dağıtımı ise sermaye artırımı şeklinde gerçekleşir.
İşte temettü dağıtacak 43 şirketin tam listesi...