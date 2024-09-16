Borsa Yatırımcıları Havalara Uçacak: 43 Dev Şirketten Temettü Dağıtma Kararı

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin net dönem karından hissedarlarına pay dağıtması anlamına gelir. Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan temettü, nakit olarak veya bedelsiz pay senedi şeklinde dağıtılabilir. Nakit temettü ödemeleri peşin veya taksitli olarak yapılabilirken, bedelsiz pay dağıtımı ise sermaye artırımı şeklinde gerçekleşir.