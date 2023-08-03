Borsa İstanbul'da 'operasyon' iddiası: Sakın yapmayın!
Vergi artışları, enflasyon ve dolar kurunun yükselmesi Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri güçlendirirken, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, borsaya operasyon çekildiğini iddia etti. Karabat, "Uyarıyorum, sakın yapmayın" dedi.
Bu yaz aylarında hızlanan borsa, küresel piyasaların resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği temmuz ayında rekor üzerine rekor kırdı.
Borsa rekor üstüne rekor kırarken BİST 100 endeksi, mayıs sonundan bu yana yüzde 46 arttı. Türk lirasındaki büyük düşüşe rağmen dolar bazında yükseliş ise, yüzde 14 oldu.
Uzmanlar, enflasyondaki yükseliş beklentisinin yatırımcıları borsaya yönelttiğini belirtirken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"UYARIYORUM, SAKIN YAPMAYIN"
"Yatırımcı gelmeyince borsaya yine operasyon çekiliyor" diyen Karabat, 9 maddede yaşananları şöyle sıraladı: