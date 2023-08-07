Borsa İstanbul'da enerji sektörü hisse senedinde patlama!

PAY SENEDİ YATIRIMCISINDA 800 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), verilerine göre 6 Ağustos itibariyle pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişi artarak 5,18 milyona ulaştı.