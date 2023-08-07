Borsa İstanbul'da enerji sektörü hisse senedinde patlama!
Dünya gündeminde yenilebilir enerjinin sıkça konuşulması Türkiye’de enerji şirketlerine ilgiyi artırırken, Borsa İstanbul'da işlem gören enerji sektörü hisse senetlerine talep arttı.
Dünya gündeminde yenilebilir enerjinin sıkça konuşulması Türkiye’de enerji şirketlerine ilgiyi artırdı.
Borsa İstanbul'da son bir haftada işlem gören 36 enerji şirketinde 21 tanesi sürekli yükseliş gösterdi.
HAFTALIK ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 10
Artış gösteren hisselerin haftalık ortalama artışları yüzde 10 olarak hesaplandı. Enerjiye yatırımlar arttıkça borsada işlem adetleri ve tutarları yükseliyor.
PAY SENEDİ YATIRIMCISINDA 800 BİN KİŞİLİK ARTIŞ
Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), verilerine göre 6 Ağustos itibariyle pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayısı bir haftada 800 bin kişi artarak 5,18 milyona ulaştı.