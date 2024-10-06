Borsa İstanbul'da Bu Hisselere Yatırım Yapan Kazandı! 1 Gecede Zengin Oldular
Borsa İstanbul'da bu 3 hisseye yatırım yapanlar kazandı. En çok para kazandıran hisseler belli oldu. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor. Bu hafta borsa, kazanç ve kayıplarla dolu anlara sahne oldu. İşte Borsa İstanbul'da 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren üç hisse.
BIST 100 endeksi, bu hafta yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puan seviyesinden kapandı. Endeks, işlem süresi boyunca en düşük 8.850,42 puan ve en yüksek 9.757,93 puan seviyelerini gördü.
30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında en çok değer kazanan hisseler arasında ilk sırayı yüzde 11,69 artışla Papilon Savunma (PAPIL) aldı. Onu, yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji (ENERY) izledi.
Aynı dönemde en fazla değer kaybeden hisseler ise sırasıyla yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv (KARSN), yüzde 16,78 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ve yüzde 16,32 ile Odaş Elektrik (ODAS) oldu.
Yatırımcılar, bu hafta Borsa İstanbul'daki hareketli seanslarda fırsatlar yakalamaya çalışırken, piyasa dinamiklerini izlemeye devam ediyor.