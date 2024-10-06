Borsa İstanbul'da Bu Hisselere Yatırım Yapan Kazandı! 1 Gecede Zengin Oldular

BIST 100 endeksi, bu hafta yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puan seviyesinden kapandı. Endeks, işlem süresi boyunca en düşük 8.850,42 puan ve en yüksek 9.757,93 puan seviyelerini gördü.

30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında en çok değer kazanan hisseler arasında ilk sırayı yüzde 11,69 artışla Papilon Savunma (PAPIL) aldı. Onu, yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji (ENERY) izledi.