Borsa İstanbul’da Aylar Sonra Bir İlk: BIST 100'de Şaşırtan Hareketlilik

Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu belirtirken, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini ifade etti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puanlar ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.