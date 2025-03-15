Borsa İstanbul’da Aylar Sonra Bir İlk: BIST 100'de Şaşırtan Hareketlilik
Borsa İstanbul'da aylar sonra bir ilk yaşandı. 2 Ağustos 2024’te 10.473,47 puandan kapanarak düşüş trendine giren endeks, uzun bir aranın ardından yeniden yükselişe geçti.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 13 Mart 2025 Perşembe günü 10.700 puan sınırını aşarak 2 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 2 Ağustos 2024’te 10.473,47 puandan kapanarak düşüş trendine giren endeks, uzun bir aranın ardından yeniden yükselişe geçti.
14 Mart 2025 tarihinde ise BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 10.772,35 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 44,77 puanlık bir yükseliş kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,51 oranında değer kazandı. Sektör bazında en fazla kazanç yüzde 1,59 ile turizm sektöründe görülürken, tek kayıp yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe yaşandı.
YUKARI ADIM KURALI UYGULANMAYA BAŞLADI
Dün ise Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir hakimdi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 artışla 10.727,58 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük tarifesi tehditleri sonrası karışık bir seyir izleniyor. Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan hisseler için bugün geçerli olacak şekilde açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" uygulanmasına karar verdi.
Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu belirtirken, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini ifade etti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puanlar ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.