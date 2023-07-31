Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak!

Borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını ödemesi için verilen süre bugün doluyor.

Borç
Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak! - Resim: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

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Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak! - Resim: 2

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

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Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak! - Resim: 3

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise bugün (31 Temmuz Pazartesi) doluyor.

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Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak! - Resim: 4

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, 1. ve 2. taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.

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