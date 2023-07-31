Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak!
Borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını ödemesi için verilen süre bugün doluyor.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.
Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise bugün (31 Temmuz Pazartesi) doluyor.
Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, 1. ve 2. taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.