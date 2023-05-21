Borcu olanlara son uyarı: Süre doluyor
Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs’ta sona erecekken bu tarih, borçluları da yakından ilgilendiriyor.
Ev, arsa, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlamıştı. Ödemeler 31 Mayıs’a kadar devam edecek.
Yani ilk taksidi ödemek ya da verginin tamamını peşin ödemek için son 11 gün kaldı. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz uygulanıyor. 31 Mayıs tarihi, yalnızca taksit ödemeleri için değil vergi borçluları için de önemli bir tarih.
31 Aralık 2022 öncesinden emlak vergisi borcu bulunanlar, bu tarihe kadar yapılandırmaya başvurabilecek.
FAİZİ SİLİNECEK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması olarak tanımlanan pakette emlak vergisi borçları da yer alıyor. Yapılandırmada 48 ay taksit imkanı sunulurken, 2 bin lirayı aşmayan borçlar da siliniyor, borçların birikmiş faizleri üzerinde önemli indirim sağlanıyor.