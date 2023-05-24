Borcu olanlara kötü haber: Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra dolar kurunun ne kadar olacağını açıkladı!

Geçtiğimiz gün yayımladığı video ile seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm; ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullanmıştı.