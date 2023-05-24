Borcu olanlara kötü haber: Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra dolar kurunun ne kadar olacağını açıkladı!
Dolarla ilgili yaptığı yüksek tahminlerle bilinen ekonomist Selçuk Geçer'den dolar borcu olanları korkutacak dolar rakamı geldi.
Geçtiğimiz gün yayımladığı video ile seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm; ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullanmıştı.
Seçim sonrası dolar kurunda hareketlilik devam ederken ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den de bomba dolar yorumu geldi. Dolar kuruna ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer'in yeni tahminleri dolar borcu olanları tir tir titretecek.
Özellikle yüksek tahminleri nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer bu defa öyle bir açıklama yaptı ki yer yerinden oynayacak.
YouTube hesabından Yeni bir video yayınlayan ve seçim sonrası döviz kurularındaki hareketliliği değerlendiren Selçuk Geçer'in açıklamaları dolar borcu olanları korkuttu. Geçer, tarih vererek kurun 35 liraları görebileceğini söyledi.